GWM представляет платформу следующего поколения E-Hybrid 4WD Hi4 на its NEV Day

БАОДИН, Китай, 14 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Ведущий китайский автопроизводитель GWM на выставке its Intelligent NEV Day представил свою новейшую гибридную технологическую платформу Hi4 (Hybrid Intelligent 4WD), оснащенную передовой технологией силовых агрегатов EV-based, предназначенной для оптимизации эффективности во всех дорожных условиях и сценариях вождения.

GWM Unveils Next-Gen E-Hybrid 4WD Platform, Hi4 at its NEV Day

GWM постоянно совершенствует свою новую энергетическую и интеллектуальную компоновку с полной производственной цепочкой транспортных средств, охватывающей гибридную архитектуру, силовые батареи, водородную энергию, электроприводную технологию, интеллектуальную кабину, интеллектуальное вождение и интеллектуальное шасси.

Платформа Hi4 оснащена двумя силовыми агрегатами с максимальной системной мощностью 340 кВт, охватывающими автомобильные модели класса A-C. Гибридный силовой агрегат E-hybrid обеспечивает лучшую в отрасли тепловую эффективность 41,5%, что стало возможным благодаря усовершенствованной системе горения, технологии прямого впрыска высокого давления и технологии рециркуляции выхлопных газов под низким давлением. Кроме того, разработанные платформой Hi4 интеллектуальные стратегии управления энергопотреблением обеспечивают оптимальную эксплуатационную эффективность и повышают энергоэффективность транспортных средств примерно на 8% по сравнению с традиционным энергопотреблением.

Благодаря аккумуляторному блоку высокой емкости Hi4, использующему передовую литий-ионную технологию, обеспечивается дальность до 100 км за счет долговременной электроэнергии. Высокая энергоэффективность зарядки, достигающая уровня 97%, и зарядка от 30% до 80%, которая при температуре окружающей среды занимает менее 30 минут, обеспечиваются благодаря технологии высоковольтной зарядки и интеллектуальной системе управления зарядкой.

Платформа Hi4 также представляет три новых прорыва в области гибридных технологий, включая новую электрогибридную архитектуру, расширяющую сценарии вождения пользователя, новую технологию динамического управления, основанную на высокоточном измерении за миллисекунды, а также новую систему электромеханических сцепных соединений, повышающую производительность.

В новой гибридной архитектуре E-hybrid используется гибридная «новая конструкция» с тремя источниками питания и двухосевым распределением, в которой используются два распределенных электромотора, что обеспечивает последовательную гибридную архитектуру с разрешением 4WD. Это расширяет сценарии вождения пользователя – такой вариант подойдет как для городского, так и внедорожного вождения.

Система GWM iTVC (intelligent Torque Vectoring Control) представляет собой новую технологию динамического управления, основанную на высокоточном измерении скорости транспортного средства за миллисекунды за счет вращения электродвигателя. GWM iTVC быстро распределяет и динамически корректирует крутящий момент между передней и задней осями за миллисекунды, эффективно предотвращая скольжение на дорожных поверхностях с низким сцеплением и повышая устойчивость управляемости и безопасность вождения во время поворотов.

Система передачи электромеханических сцепных соединений представляет собой принципиально новую конструкцию двух электромеханических сцепных блоков, охватывающих практически весь диапазон оборотов двигателя, удовлетворяя потребности пользователей во всех сценариях вождения.

«Платформа Hi4 обеспечивает высокую производительность и снижение расхода топлива, а благодаря своим принципиально новым возможностям распределенного управления двумя моторами и двумя осями, она также повышает стабильность при вождении и безопасность во время поворотов», – заявил технический директор силового агрегата.

Платформа GWM's Hi4 способна совершить революцию на рынке гибридных SUV, предлагая клиентам непревзойденное сочетание производительности, безопасности и эффективности, что делает ее отличным выбором для водителей, которые ищут наилучшие условия.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2032411/0314____2.mp4

SOURCE GWM