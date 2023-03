Podczas wydarzenia NEV Day firma GWM zaprezentowała Hi4 - nowej generacji platformę samochodów e-hybrydowych z napędem na cztery koła

BAODING, Chiny, 14 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Firma GWM, czołowy chiński producent samochodów, zaprezentowała podczas zorganizowanego przez nią wydarzenia Intelligent NEV Day najnowszą platformę pojazdów hybrydowych - Hi4 (inteligentne hybrydy z napędem na cztery koła). Zastosowano w niej bazującą na rozwiązaniach z pojazdów elektrycznych technologię układu napędowego, która optymalizuje wydajność jazdy przy każdych warunkach drogowych i w każdym scenariuszu użytkowania.

GWM stale rozbudowuje swoje struktury odpowiedzialne za tworzenie inteligentnych i energetycznie nowoczesnych rozwiązań, dysponując pełnym łańcuchem branżowym, w ramach którego powstają architektura hybrydowa, baterie, rozwiązania w zakresie energii z wodoru, technologia napędu energetycznego oraz inteligentne kabiny, układy kierowania i podwozia.

Platforma Hi4 obejmuje dwa układy napędowe o maksymalnej mocy 340 kW dla modeli w klasie A-C. E-hybrydowy układ napędowy osiąga wydajność cieplną na najwyższym w branży poziomie 41,5% dzięki zastosowaniu nowoczesnego układu zapłonowego, wtrysku bezpośredniego pod wysokim ciśnieniem oraz technologii niskociśnieniowej recyrkulacji spalin. Ponadto platforma Hi4 bazuje na inteligentnej strategii zarządzania energią i jej kontrolowania, co pozwala na uzyskanie optymalnej wydajności roboczej, a także zwiększenie efektywności energetycznej pojazdu o ok. 8% w stosunku do tradycyjnych systemów zarządzania energią.

Pojazdy z platformy Hi4 pozwalają przejechać dystans ponad 100 km na samej energii elektrycznej dzięki pojemnemu akumulatorowi, w którym zastosowano zaawansowaną technologię litowo-jonową zapewniającą długotrwałą moc. Wydajność ładowania osiąga poziom 97%, a naładowanie akumulatora z 30% do 80% w temperaturze otoczenia zajmuje poniżej 30 minut dzięki technologii ładowania wysokonapięciowego i inteligentnemu systemowi zarządzania ładowaniem.

Platforma Hi4 to również trzy przełomowe rozwiązania w technologii hybrydowej, w tym nowa architektura e-hybrydowa, która poszerza zakres scenariuszy użytkowania, nowa technologia sterowania dynamicznego bazująca na czujnikach o milisekundowej precyzji, a także nowe sprzęgło elektromagnetyczne, które podnosi parametry robocze pojazdu.

Nowa architektura e-hybrydowa oparta jest na „nowej konstrukcji" hybrydowej z trzema źródłami mocy oraz dwoma silnikami elektrycznymi o rozkładzie dwuosiowym. Jest to hybryda równoległa z napędem na cztery koła, która zapewnia dodatkowe scenariusze użytkowania zarówno w warunkach miejskich, jak i w terenie.

Stworzony przez GWM inteligentny układ sterowania wektorowego momentem obrotowym (iTVC - intelligent Torque Vectoring Control) to nowa technologia sterowania dynamicznego, dzięki której czujniki wykrywają prędkość z milisekundową precyzją na podstawie obrotów silnika. Układ GWM iTVC zapewnia dynamiczny rozkład i regulację momentu obrotowego pomiędzy osią przednią i tylną w ciągu milisekund, skutecznie zapobiegając poślizgowi na nawierzchniach o niskiej przyczepności oraz stabilizując tor jazdy i zwiększając jej bezpieczeństwo na zakrętach.

Elektromechaniczne sprzęgło zbudowane jest z dwóch jednostek obejmujących niemal cały zakres prędkości silnika, spełniając potrzeby kierowców w różnych scenariuszach użytkowania.

„Platforma Hi4 to wysokie osiągi przy niskim zużyciu paliwa. Co więcej, nowatorski podwójny silnik i funkcja sterowania dwuosiowego zapewniają stabilizację toru jazdy i zwiększają jej bezpieczeństwo na zakrętach" - powiedział dyrektor techniczny ds. układu napędowego.

Stworzona przez GWM platforma Hi4 zrewolucjonizuje rynek SUV-ów hybrydowych dzięki niezrównanemu połączeniu parametrów, bezpieczeństwa i wydajności - jest to mądry wybór dla najbardziej wymagających kierowców.

