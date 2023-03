GWM revela plataforma Next-Gen E-Hybrid 4WD, Hi4, em seu NEV Day

BAODING, China, 14 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A montadora chinesa líder, GWM, aproveitou seu NEV Day para lançar sua mais recente plataforma de tecnologia híbrida, Hi4 (Hybrid Intelligent 4WD), com tecnologia avançada de trem de força EV-based desenvolvida para otimizar a eficiência em todas as condições de estrada e cenários de direção.

GWM revela a nova geração de plataforma Elétrica-Híbrida 4WD,Hi4, em seu evento NEV Day

A GWM vem aprofundando continuamente sua nova energia e layout inteligente, com um conjunto completo de veículos de cadeia industrial, oferecendo arquitetura híbrida, baterias de energia, energia de hidrogênio, tecnologia de acionamento elétrico, cabine, direção e chassi inteligentes.

A plataforma Hi4 conta com dois trens de força com potência máxima do sistema 340 kW, cobrindo modelos de veículos de classe A-C. O powertrain e-híbrido atinge uma eficiência térmica líder do setor de 41,5%, que é possível graças a seu avançado sistema de combustão, injeção direta de alta pressão e tecnologia de recirculação de gases de escape de baixa pressão. Além disso, as estratégias inteligentes de gestão e controle de energia da plataforma Hi4 oferecem eficiência operacional ideal e melhoram a eficiência energética do veículo em cerca de 8%, em comparação com a gestão de energia tradicional.

A plataforma Hi4 também oferece uma gama de mais de 100 km em energia elétrica pura, graças ao seu pacote de bateria de alta capacidade, que utiliza tecnologia avançada de íons de lítio para oferecer energia duradoura. A eficiência energética de carregamento rápido que atinge 97% e o carregamento de 30% a 80% em temperatura ambiente em menos de 30 minutos se deve à sua tecnologia de carregamento de alta tensão e sistema inteligente de gerenciamento de carregamento.

A plataforma Hi4 também apresenta três novos avanços em tecnologia híbrida, incluindo uma nova arquitetura e-híbrida, que amplia os cenários de condução do usuário, uma nova tecnologia de controle dinâmico, que conta com sensoriamento de alta precisão de milissegundos, e um novo sistema de transmissão de acoplamento eletromecânico, que melhora o desempenho.

A nova arquitetura e-híbrida utiliza um "novo design" híbrido com três fontes de energia e distribuição de eixo duplo com dois motores elétricos distribuídos de forma distribuída, alcançando uma arquitetura híbrida elétrica 4WD paralela. Isso amplia os cenários de condução do usuário, tornando-o adequado para condução na cidade e off-road.

O sistema GWM iTVC (intelligent Torque Vectoring Control) é uma nova tecnologia de controle dinâmico que conta com sensoriamento de alta precisão de milissegundos da velocidade do veículo por meio da rotação do motor. O GWM iTVC distribui e ajusta rapidamente o torque entre os eixos dianteiros e traseiros em milissegundos, evitando efetivamente o escorregamento em superfícies rodoviárias de baixa adesão, melhorando a estabilidade de manuseio e impulsionando a segurança nas curvas.

O sistema de transmissão de acoplamento eletromecânico é um projeto inovador de duas unidades, cobrindo quase toda a faixa de velocidade do motor, atendendo às necessidades de condução dos usuários em todos os cenários.

"A plataforma Hi4 oferece desempenho poderoso e menor consumo de combustível, e, com suas inovadoras funções de controle de motor duplo e eixo duplo, também melhora a estabilidade de manuseio e a segurança de condução durante as curvas", disse o diretor técnico do trem de força.

A plataforma GWM's Hi4 foi criada para revolucionar o mercado dos SUV híbridos, oferecendo aos clientes uma combinação incomparável de desempenho, segurança e eficiência, tornando-a a escolha inteligente para motoristas que exigem o melhor.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2032466/0314____2.mp4

FONTE GWM

SOURCE GWM