GWM acelera eletrificação, com World Premiere of New Energy Vehicles no Salão do Automóvel de Xangai de 2023

BAODING, China, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Em 18 de abril, a GWM revelou suas cinco principais marcas HAVAL, TANK, ORA POER e WEY que estarão na 20ª Exposição Internacional da Indústria Automobilística de Xangai ("Salão do Automóvel de Xangai 2023") e lançou uma gama completa de modelos de novas energias.

A GWM convidou 300 meios de comunicação e distribuidores para mais de 60 países e regiões para admirar a experiência de NEVs inteligentes e das tecnologias no estande da GWM, durante o Salão do Automóvel de Xangai de 2023.

GWM acelera eletrificação com estreia mundial de veículos movidos a novas energias no Salão do Automóvel de Xangai de 2023 (PRNewsfoto/GWM)

Na cerimônia, Parker Shi, vice-presidente e diretor do mercado internacional da GWM, apresentou aos meios de comunicação que a transformação da GWM em novas energias está a pleno vapor, contando com o ecossistema florestal. O Salão do Automóvel de Xangai de 2023 é um excelente palco para a GWM mostrar as conquistas da inteligência para o mundo com mais de 15 veículos de novas energias revelados.

A GWM lançou sua nova linha de produtos estrela, e a nova linha de produtos médios de nova energia SUV (denominada " Fierce Dragon MAX no mercado chinês) fez sua estreia mundial. É o primeiro modelo equipado com Hi4 (Hybrid Intelligent 4WD) e adota um conceito de design novo para criar uma imagem de produto mais jovem e futurista. A nova versão 6x6 da picape GWM POER foi lançada em conjunto e com a grande picape híbrida de alto desempenho POER Shanhai PHEV/HEV, que tem o compromisso de fornecer as melhores soluções para picapes de novas energias.

A GWM TANK demonstrou dois modelos NEVs, TANK400 PHEV, que comemoraram sua estreia mundial, e TANK500 PHEV, um novo off-road de luxo médio a grande SUV a ser pré-vendido em todo o mundo. Além disso, a GWM TANK também apresentou ao público os destaques dos produtos, incluindo tecnologia off-road de novas energias e confiabilidade do produto, na forma de "cena real + interação virtual", que foi reconhecida pela mídia.

A GWM WEY, com foco na categoria "elétrica inteligente de ansiedade 0", lançou o primeiro modelo MPV WEY Gaoshan PHEV para o mundo. Enquanto isso, também apresentou o SUV Lanshan PHEV elétrico de seis assentos, levando a marca a avançar para o mercado de NEV inteligente de ponta. A GWM ORA também lançou dois modelos puramente elétricos.

A GWM também exibiu muitas tecnologias significativas, como a plataforma 3.0T V6 engine + 9HAT +P2, Hi4, plataforma TANK e plataforma super off-road 6 × 6. Essas tecnologias de última geração receberam avaliações positivas de veículos de comunicação e revendedores.

"Os produtos de eletrificação e tecnologias avançadas refletem a competitividade da GWM. Esperamos oferecer mais NEVs da GWM aos consumidores locais no futuro", disse um distribuidor do Brasil.

A GWM tem mantido a ideia de "ser orientada para o usuário". Com base na inovação tecnológica, ela entende com precisão as necessidades dos consumidores na era da nova energia.

Parker Shi afirmou: "Com base na filosofia 'Mais verde, mais alto e mais seguro' da GWM Intelligent NEV, a GWM dependerá do ecossistema florestal para acelerar a iteração de tecnologia e aprimoramento do produto e fornecerá aos usuários globais produtos de energia nova mais inteligente e de alta qualidade."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2057184/GWM_Accelerates_Electrification__with_World_Premiere_of_New_Energy_Vehicles_at_Auto_Shanghai_2023.jpg

FONTE GWM

SOURCE GWM