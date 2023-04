GWM przyspiesza proces elektryfikacji dzięki światowej premierze pojazdów zasilanych nowymi źródłami energii podczas targów Auto Shanghai 2023

BAODING, Chiny, 19 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- 18 kwietnia GWM zaprezentował pięć swoich głównych marek: HAVAL, TANK, ORA, POER i WEY podczas 20. targów branży motoryzacyjnej Shanghai International Automobile Industry Exhibition w Szanghaju („Auto Shanghai 2023") i pokazał pełną gamę modeli zasilanych nowymi źródłami energii (NEV).

GWM zaprosił 300 przedstawicieli mediów i dystrybutorów z przeszło 60 krajów i regionów, którzy mogli poznać inteligentne pojazdy NEV i technologie na stoisku firmy w Auto Shanghai 2023.

Podczas ceremonii, Parker Shi, wiceprezes i dyrektor ds. rynku międzynarodowego GWM pokazał mediom, że przejście GWM na nowe źródła energii oparte o ekosystem nawiązujący do leśnego wkroczyło na pełne obroty. Auto Shanghai 2023 to dla GWM doskonała platforma do zaprezentowania światu swoich osiągnięć w obszarze inteligentnych technologii poprzez prezentację ponad 15 pojazdów korzystających z nowych źródeł energii.

GWM HAVAL pokazał swoją zupełnie nową gamę flagowych pojazdów. W ramach prezentacji odbyła się światowa premiera średniej wielkości SUV-a zasilanego nowymi źródłami energii (zwanego na rynku chińskim Fierce Dragon MAX). To pierwszy model wyposażony w inteligentny hybrydowy napęd na cztery koła Hi4 (Hybrid Intelligent 4WD), o świeżej koncepcji designu, odmłodzonym i bardziej przyszłościowym wizerunku. Nowa wersja 6x6 GWM POER od GWM Pickup została zaprezentowana razem z dużym i potężnym pickupem hybrydowym POER Shanhai PHEV/HEV, który zapewnia najlepsze rozwiązania dla pickupów zasilanych nowymi źródłami energii.

Z kolei GWM TANK pokazał dwa nowe pojazdy NEV – TANK400 PHEV, który po raz pierwszy zaprezentowano na arenie światowej oraz TANK500 PHEV, średni/duży luksusowy SUV terenowy zasilany nowymi źródłami energii, który trafi do globalnej przedsprzedaży. Ponadto GWM TANK przedstawił publiczności główne zalety produktów, w tym technologię jazdy terenowej oparta o nowe źródła energii i niezawodność w formie realnej sceny połączonej z interakcją wirtualną, która spotkała się z uznaniem mediów.

GWM WEY, skupiając się na kategorii „inteligentnych elektryków o komfortowym zasięgu", przedstawił światu pierwszy model MPV WEY Gaoshan PHEV. Jednocześnie marka pokazała też sześcioosobowy elektryczny SUV Lanshan PHEV, który prowadzi markę na rynek inteligentnych pojazdów NEV z górnej półki. GWM ORA również zaprezentował dwa modele w pełni elektryczne.

GWM pochwalił się także wieloma ważnymi technologiami, takimi jak silnik 3.0% V6 + 9HAT + P2, Hi4, platforma TANK i platforma terenowa 6x6 super off-road. Te nowoczesne technologie spotkały się z ciepłym przyjęciem mediów i dealerów samochodów.

„Skupienie na elektryfikacji i zaawansowanych technologiach świadczy o konkurencyjności GWM. Chcemy w przyszłości zapewnić lokalnym konsumentom jeszcze większą gamę pojazdów GWM NEV" – powiedział dystrybutor marki z Brazylii.

GWM nieprzerwanie realizuje ideę „zorientowania na użytkownika". Innowacje technologiczne pozwalają firmie lepiej rozumieć potrzeby konsumentów w erze nowych źródeł energii.

Parker Shi ogłosił: „W oparciu o filozofię GWM Intelligent Nev pod hasłem >>Greener, Higher, and Safer<< (bardziej ekologicznie, lepiej i bezpieczniej) i bazując na ekosystemie nawiązującym do leśnego, GWM przyspieszy wdrażanie nowych technologii i aktualizację produktów oraz zapewni globalnym użytkownikom więcej wysokiej jakości inteligentnych produktów zasilanych nowymi źródłami energii".

