GWM HAVAL JOLION, o design jovem liderando uma nova tendência

Na verdade, o HAVAL JOLION pretendia inicialmente atender às necessidades dos usuários mais jovens. Em termos de modelagem do design, ele adota um estilo moderno e cores dinâmicas, combinados com o conceito de produto de buscar um verdadeiro eu que reflita as atitudes de vida dos jovens. Além disso, este veículo também formulou uma configuração inteligente de acordo com as demandas dos usuários nos mercados globais.

O design da aparência combina as sensações de "força" e "energia". Com linhas simples e limpas, principalmente as suaves cinturas duplas, o HAVAL JOLION parece um atleta que está pronto para começar a correr. Por exemplo, muitos usuários jovens publicaram algumas stories diariamente no Instagram dizendo que escolheriam o HAVAL JOLION nas cores "verde energia" e "azul safira" como o primeiro carro de sua vida.

A configuração inteligente do HAVAL JOLION é um dos recursos mais atraentes para muitos usuários que buscam produtos joviais. O acesso à conexão direta com smartphones e compartilhamento de tela sincronizado possibilita que os usuários criem um ambiente de entretenimento particular no carro. Com o cabo conectado à tela do console central, os usuários também podem jogar, ouvir música ou assistir a um filme para se divertir.

Para atender à demanda por veículos movidos a novas energias dos jovens consumidores da Tailândia, o HAVAL JOLION HEV (híbrido) foi recentemente produzido na Tailândia. O AUTOSPINN, um site profissional local de avaliação de carros, publicou um artigo e comentou que "no geral, ele adota o sistema DHT L.E.M.O.N., o que permite dar total destaque ao desempenho da potência e economia de combustível a qualquer momento, oferecendo uma experiência única".

Recentemente, a GWM anunciou o volume de vendas, afirmando que as vendas do HAVAL JOLION aumentaram mais de 70% no quarto trimestre do ano passado. Lançado no mercado externo há mais de meio ano, ele tem sucessivamente ficado entre os cinco SUVs mais vendidos na África do Sul e na Arábia Saudita. O design jovem deste novo carro tem sido gradualmente reconhecido por cada vez mais usuários globais.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1755695/GWM_HAVAL_JOLION__the_Youthful_Design_Leading_a_New_Trend.mp4

FONTE GWM

SOURCE GWM