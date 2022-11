GWM Hybrid SUV WEY Coffee 01 reçoit des éloges

BAODING, Chine, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 14 novembre, GWM WEY Coffee 01 a dévoilé l'essai routier aux médias en Europe, déclenchant une recrudescence d'expériences des véhicules intelligents à énergie nouvelle.

Des journalistes des médias les plus réputés d'Europe tels que STERN.de, auto-illustrierte, AUTONOTIZEN et ACS AUTO ont participé à l'essai routier. Ils ont testé le véhicule sur les autoroutes et les routes de campagne.

GWM Hybrid SUV WEY Coffee 01 Earns Praise

WEY Coffee 01, le premier VUS de GWM lancé en Europe, adopte la dernière technologie hybride et la plateforme intelligente de GWM. Au cours des essais, son excellente performance et son expérience intelligente avancée ont reçu divers commentaires positifs de la part des journalistes.

Selon STERN.de, un site d'information renommé, WEY Coffee 01 est un VUS de voyage agréable et relaxant.

Sur le marché européen, WEY Coffee 01, équipé de la technologie hybride GWM, présente plus d'avantages en termes d'excellentes performances et de rendement élevé. Le modèle adopte un moteur turbo de 2.0L et 2 moteurs électriques haute performance, ce qui permet le réglage automatique de la puissance de sortie en fonction des habitudes et des modes de conduite des utilisateurs.

« La motorisation de WEY Coffee 01 est géniale. L'électromoteur, la transmission et le moteur interagissent bien les uns avec les autres. Il n'y a eu aucune secousse ou coupure de courant. Pendant l'accélération, on a l'impression d'être dans une voiture électrique. Nous ne pouvons pas sentir la secousse ou la coupure de puissance », a noté auto-illustrierte, un magazine automobile bien connu.

WEY Coffee 01 est équipé de nombreuses configurations intelligentes, permettant aux pilotes d'essai de ressentir la commodité et la sécurité fournies par la technologie de pointe. Après un essai routier, Markus Rutishauser, journaliste de médias spécialisés dans le secteur automobile ACS AUTO a déclaré : «Vous obtenez le maximum de technologie pour le prix. »

Basées sur la plate-forme intelligente GWM, les fonctionnalités technologiques de WEY Coffee 01 telles que la voix intelligente et l'affichage tête haute (HUD) de réalité augmentée démontrent la technologie la plus avancée aux participants à l'essai routier.

AUTONOTIZEN, une média spécialisé dans le secteur automobile, a commenté, « L'AR-HUD standard de WEY Coffee 01 peut donner des directives claires sous le trafic intense dans la capitale du Portugal. Ses flèches mobiles indiquent clairement la bonne sortie au rond-point. C'est nettement mieux que l'écran des modèles actuels de VW. »

WEY Coffee 01 (pour le marché européen) est également équipé de plusieurs systèmes intelligents d'assistance à la conduite, dont l'avertissement d'angle mort (BSW) et le contrôle de voie actif (ALC). Lorsque les conducteurs sont sur le point de dépasser ou de changer de voie, BSW peut aider à éviter les collisions dans les angles morts et à offrir une expérience de conduite sécuritaire et relaxante. En septembre 2022, le modèle a obtenu une note de 94 % au test SAFETY ASSIST d'Euro NCAP.

Après l'essai, l'équipe GWM Europe a communiqué avec les journalistes pour obtenir plus de suggestions sur le véhicule. Dans un atelier, Henry Meng, président de GWM Europe, a déclaré : « Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles technologies qui peuvent être appliquées individuellement à nos différentes marques. »

À l'avenir, GWM prévoit de construire plus de nouveaux modèles énergétiques basés sur la technologie hybride et la plateforme intelligente, offrant ainsi aux clients des expériences de conduite plus intelligentes et de haute qualité à l'échelle mondiale.

