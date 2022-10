GWM lança dois modelos movidos a novas energias no Paris Motor Show conseguindo o Santo Graal elétrico

BAODING, China, 18 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 17 de outubro, as duas marcas de veículos movidos a novas energias da GWM, a WEY e a ORA, levaram uma variedade de veículos para o Paris Motor Show 2022, no qual o WEY Coffee 01 e o ORA GOOD CAT (denominado FUNKY CAT no mercado europeu) foram lançados oficialmente no mercado europeu.

Ao discursar no Paris Motor Show 2022, Henry Meng, presidente da GWM Europe, observou: "O Paris Motor Show é a oportunidade perfeita de apresentar a GWM e nossos produtos ao mercado europeu e também ao mundo. A WEY e a ORA são as duas primeiras marcas da GWM a entrarem no mercado europeu."

A WEY, a marca de ponta de veículos inteligentes movidos a novas energias da GWM, integra luxo com tecnologias líderes. Com base em seus princípios de "condução inteligente", "cabine inteligente", "dispositivos inteligentes" e outros pontos fortes da marca, a WEY permitirá que a GWM desenvolva o mercado europeu de veículos de luxo movidos a novas energias.

No Paris Motor Show, a WEY demonstrou dois modelos híbridos plug-in para o público, o WEY Coffee 01 e o WEY Coffee 02.

O WEY Coffee 01 foi lançado oficialmente na Europa e também teve seu preço divulgado. Beneficiando-se da tecnologia DHT híbrida inteligente da GWM e da Coffee Intelligence, o WEY Coffee 01 conta com vários diferenciais como uma autonomia elétrica pura ultralonga, excelente desempenho e funções inteligentes avançadas. Esses recursos o tornam um modelo inteligente movido a novas energias de ponta e muito esperado no Paris Motor Show.

A ORA é uma marca de veículos elétricos puros inovadora e moderna da GWM. Inspirada nos valores da marca de "confiança, autenticidade, confiabilidade, inclusão e cuidado", a ORA pretende oferecer ao mercado europeu uma nova abordagem para a vida com mobilidade elétrica. No Paris Motor Show, modelos da ORA como o GOOD CAT (denominado FUNKY CAT no mercado europeu), o GOOD CAT GT (denominado FUNKY CAT GT no mercado europeu) e o Next ORA CAT foram expostos.

O modelo ORA GOOD CAT (denominado FUNKY CAT no mercado europeu) foi oficialmente vendido no mercado europeu. Ele é equipado com um sistema de assistência de condução inteligente de ponta, combinando funções como controle de cruzeiro adaptativo, um sistema de prevenção de colisão traseira e detecção de pontos cegos com uma câmera de 360 graus. Esses recursos oferecem aos motoristas uma experiência mais segura e mais inteligente.

Na verdade, com excelente desempenho inteligente, tanto o WEY Coffee 01 quanto o ORA GOOD CAT (denominado FUNKY CAT no mercado europeu) receberam cinco estrelas na classificação Euro NCAP em setembro de 2022. Os dois modelos movidos a novas energias também receberam a certificação UN R155 para segurança cibernética do veículo.

A GWM acelera a implementação de sua estratégia de novas energias por meio de seu esquema no mercado europeu. "Assumimos o compromisso de criar um futuro mais limpo e sustentável para nossos clientes. Em 2023, a GWM concluirá sua primeira fábrica com zero emissões de carbono. Até 2025, as cinco marcas da GWM lançarão mais de 50 modelos movidos a novas energias no mercado global em geral", disse Henry Meng.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1922648/GWM_Launches_Two_New_Energy_Models_at_Paris_Motor_Show_to_Reach_the_Electric_Holy_Grail.jpg

FONTE GWM

