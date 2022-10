Podczas Paris Motor Show grupa GWM wprowadza na rynek dwa nowe modele elektryczne, pragnąc zdobyć Świętego Graala rynku pojazdów elektrycznych

BAODING, Chiny, 19 października 2022 r. /PRNewswire/ -- W dniu 17 października dwie nowe marki energetyczne GWM, WEY i ORA, przedstawiły nowe modele w ramach tegorocznej edycji paryskich targów motoryzacyjnych ‒ Paris Motor Show 2022. Podczas tej imprezy swój oficjalny debiut na rynku europejskim zaliczyły pojazdy WEY Coffee 01 i ORA GOOD CAT (znany jako FUNKY CAT na rynku europejskim).

Przemawiając podczas Paris Motor Show 2022, Henry Meng, prezes GWM na Europę, powiedział: „Paris Motor Show stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania GWM i naszych produktów na rynku europejskim i na świecie. WEY i ORA to pierwsze dwie marki GWM, które wchodzą na rynek europejski".

WEY, jako wysokiej jakości, inteligentna marka nowej energii GWM, integruje luksus z wiodącymi technologiami. Wykorzystując rozwiązania inteligentnej jazdy, inteligentnego kokpitu i inteligentnych urządzeń, a także inne mocne strony marki, WEY przyczyni się do rozwoju europejskiego rynku luksusowych pojazdów nowej energii z udziałem GMW.

Podczas imprezy marka WEY przedstawiła dwa modele hybrydowe typu plug-in ‒ WEY Coffee 01 i WEY Coffee 02.

Model WEY Coffee 01 oficjalnie zadebiutował w Europie, a także oficjalnie podano jego cenę. Korzystając z inteligentnej technologii hybrydowej DHT firmy GWM i inteligentnych rozwiązań Coffee, WEY Coffee 01 oferuje szereg zalet, takich jak: ultra długi zasięg czystej jazdy opartej na zasilaniu energią elektryczną, doskonała wydajność i zaawansowane, inteligentne funkcje. Te wszystkie cechy sprawiają, że jest to bardzo oczekiwany, wysokiej klasy inteligentny model nowej energii na Paris Motor Show.

ORA to innowacyjna i ciesząca się popularnością marka GWM w całości oparta na zasilaniu energią elektryczną. Zainspirowana wartościami marki, takimi jak zaufanie, autentyczność, niezawodność, włączanie i dbałość, ORA stara się wnieść na rynek europejski nowe, świeże podejście do życia w obszarze mobilności elektrycznej. Podczas Paris Motor Show można było zobaczyć takie modele ORA jak GOOD CAT (znany jako FUNKY CAT na rynku europejskim), GOOD CAT GT (znany jako FUNKY CAT GT na rynku europejskim) oraz Next ORA CAT.

Model ORA GOOD CAT (FUNKY CAT na rynku europejskim) trafił do oficjalnej sprzedaży na rynku europejskim. Jest on wyposażony w najnowocześniejszy inteligentny system wspomagania jazdy, łączący takie funkcje jak tempomat z opcją adaptacji, system unikania kolizji tylnej i wykrywanie martwego pola z kamerą o zakresie widzenia 360 stopni. Funkcje te zapewniają kierowcom bezpieczniejsze i inteligentniejsze doświadczenia.

Dzięki doskonałej, inteligentnej wydajności, zarówno WEY Coffee 01, jak i ORA GOOD CAT (FUNKY CAT na rynku europejskim) uzyskały we wrześniu 2022 roku 5-gwiazdkową ocenę Euro NCAP. Dwa nowe modele elektryczne uzyskały również certyfikat UN R155 w zakresie cyberbezpieczeństwa pojazdów.

GWM przyspiesza realizację swojej strategii opartej na nowej energii poprzez obecność na rynku europejskim. „Pragniemy tworzyć czystszą i zrównoważoną przyszłości dla naszych klientów. W 2023 roku GWM ukończy swoją pierwszą fabrykę o zerowej emisji dwutlenku węgla. Do 2025 roku pięć marek GWM wprowadzi na rynek globalny łącznie ponad 50 modeli opartych na nowej energii" ‒ powiedział Henry Meng.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1922524/GWM_Launches_Two_New_Energy_Models_at_Paris_Motor_Show_to_Reach_the_Electric_Holy_Grail.jpg

