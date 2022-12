GWM, leader du marché des véhicules électriques, présente différents NEV en Thaïlande

BAODING, Chine, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- GWM, en tant que « Global Intelligent Technology Company », apporte une flotte de véhicules électriques de pointe à la 39ème Thailand International Motor Expo 2022.

La société présente une ORA Grand Cat plus élégante, le nouveau SUV hybride HAVAL H6, le tout-terrain TANK500 HEV, et d'autres modèles populaires en Thaïlande.

Leading Electric Vehicle Market, GWM Presents Various NEVs in Thailand

La première présentation de l'ORA Grand Cat en Thaïlande

Il s'agit de la toute première présentation en Thaïlande de l'ORA Grand Cat, le premier coupé électrique pur de la marque ORA. Son design extérieur se distingue par son luxe et sa modernité, avec un toit en verre, une grille d'entrée d'air active, un becquet arrière électrique et un bruit synthétique d'échappement pour des expériences de conduite sportives.

Le Grand Cat d'ORA est également équipé du système de navigation intelligent Autopilot 3.0 d'ORA pour offrir une expérience de conduite plus intelligente. L'intérieur comprend un écran tactile multimédia de 12,3 pouces, un écran d'information sur la conduite de 10,25 pouces, 11 haut-parleurs infinis avec amplificateur indépendant, et des sièges conducteur et passager électriques avec systèmes de massage et de refroidissement, offrant un confort et un plaisir ultimes.

Découvrez le niveau de style supérieur du nouveau SUV hybride HAVAL H6

GWM renforce l'exploit légendaire du HAVAL H6, qui a pris la tête du segment local des SUV compacts pendant dix mois consécutifs (janvier-octobre 2022), en introduisant une version améliorée avec un design plus élégant ainsi qu'un confort et une commodité de niveau supérieur.

Le nouveau SUV HAVAL H6 Hybrid est exceptionnel, avec une calandre à matrice étoilée et des technologies de pointe de premier ordre. Le véhicule est construit sur la plateforme modulaire intelligente GWM L.E.M.O.N, qui s'adapte à différents types de moteurs. Il est propulsé par un moteur turbo de 1,5 litre associé à un moteur électrique et à un système hybride électrique multimode DHT.

Le TANK500 HEV apporte la polyvalence et le plaisir de la « vie sans limites »

En combinant élégance et robustesse pour la conduite à quatre roues, le TANK500 HEV apporte la polyvalence et le plaisir de la « vie sans limites ». Le modèle est équipé d'une combinaison de puissance hybride 2.0T+9HAT (turbo de 2,0 litres + boîte automatique hydraulique à 9 vitesses).

Le modèle est doté de la toute dernière transmission intelligente à quatre roues motrices et de systèmes d'aide à la conduite intelligents tels que le système TANK Turn qui permet de prendre facilement un virage dans les endroits étroits. Des blocages de différentiel à commande électrique à l'avant et à l'arrière qui aident à transférer la force des roues pour éviter le patinage, ainsi que divers modes de conduite tout-terrain qui s'adaptent automatiquement aux changements de la surface de conduite.

Elliot Zhang, président de GWM ASEAN, a déclaré : « Depuis notre lancement officiel en Thaïlande en février dernier, GWM, en tant que leader xEV, a adhéré à notre stratégie de différenciation pour créer des produits et services de qualité, de nouvelles expériences et une technologie de pointe pour les consommateurs thaïlandais. »

Actuellement, GWM accélère sa transformation en matière de nouvelles énergies et introduira davantage de modèles de nouvelles énergies sur davantage de marchés, apportant des expériences de mobilité propre et intelligente aux utilisateurs.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1958830/Leading_Electric_Vehicle_Market__GWM_Presents_Various_NEVs_in_Thailand.jpg

SOURCE GWM