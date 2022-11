Líder no mercado de veículos elétricos, a GWM apresenta vários NEVs na Tailândia

BAODING, China, 30 de novembro de 2022 /PRNewswire/-- A GWM, como a "Empresa Global de Tecnologia Inteligente", traz uma frota de veículos elétricos de ponta para a 39ª Exposição Internacional de Automóveis da Tailândia de 2022.

A empresa está mostrando um ORA Grand Cat mais elegante, o novo HAVAL H6 Hybrid SUV, o off-road TANK500 HEV e alguns outros modelos populares da Tailândia.

El mercado líder de vehículos eléctricos, GWM presenta varios vehículos de energías renovables en Tailandia (PRNewsfoto/GWM)

A primeira vitrine da ORA Grand Cat na Tailândia

Esta é a primeira vitrine da Tailândia do ORA Grand Cat, o primeiro cupê premium puramente elétrico da marca ORA. Seu design externo destaca-se com luxo e modernidade, com teto de vidro, grade de entrada de ar ativa, spoiler traseiro elétrico e ruído sintético de exaustão para experiências de condução esportiva.

O ORA Grand Cat também vem com o sistema de navegação inteligente ORA AutoPilot 3.0 para oferecer uma experiência de condução mais inteligente. O interior conta com uma tela touchscreen multimídia de 12,3 polegadas, monitor de informações de condução de10,25 polegadas, 11 alto-falantes infinitos com amplificador independente e assentos elétricos para motorista e passageiro com sistemas de massagem e resfriamento, proporcionando o máximo conforto e prazer.

Experimente o próximo nível de elegância do novo HAVAL H6 Hybrid SUV

A GWM está reforçando a conquista lendária do HAVAL H6, que assumiu a liderança do segmento de SUV compacto local por dez meses consecutivos (Janeiro a outubro de 2022), apresentando uma versão aprimorada com um design mais elegante, bem como conforto e conveniência de nível superior.

O novo HAVAL H6 Hybrid SUV é excepcional, com uma grade frontal Star Matrix e pacotes com tecnologias de ponta inéditas. O veículo é construído sobre a Plataforma GWM L.E.M.O.N modular inteligente, que é adaptável a vários tipos de motores. É movido por um motor turbo de 1,5 litros combinado com um motor elétrico e um sistema híbrido elétrico DHT multimodo.

TANK500 HEV traz versatilidade e o prazer da "vida sem limites"

Ostentando sua combinação de elegância e força para a tração nas quatro rodas, o TANK500 HEV traz versatilidade e o prazer da "vida sem limites". O modelo está equipado com uma combinação de potência híbrida de 2,0T+9HAT (2,0 Litros Turbo+Transmissão Hidráulica Automática de 9 velocidades).

O modelo é equipado com a mais recente tração inteligente nas quatro rodas e os sistemas inteligentes de assistência à direção, como o TANK Turn, que pode facilmente virar uma esquina em locais estreitos. Bloqueios do diferencial de controle elétrico dianteiro e traseiro que ajudam a transferir a força das rodas para evitar o deslizamento das rodas, juntamente com vários modos de condução off-road que são ajustados automaticamente conforme a superfície de condução muda.

Elliot Zhang, presidente da GWM ASEAN, disse: "Desde nosso lançamento oficial na Tailândia em fevereiro passado, a GWM, como líder xEV, aderiu à nossa estratégia de diferenciação para criar produtos e serviços de qualidade, novas experiências e tecnologia de ponta para consumidores tailandeses."

Atualmente, a GWM está acelerando sua nova transformação energética e apresentará mais modelos de novas energias a mais mercados, trazendo experiências de mobilidade limpas e inteligentes aos usuários.

