GWM mise sur les énergies nouvelles et réalise plus d'un million de ventes en 2022

BAODING, Chine, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ -- GWM a publié son dernier rapport de ventes qui indique que ses ventes mondiales ont atteint 1 067 523 unités en 2022, dépassant ainsi le million de ventes pour la septième année consécutive. Au total, 173 180 véhicules ont été vendus sur les marchés hors de la Chine, soit une hausse de 21,28 % en glissement annuel, ce qui constitue un nouveau record.

GWM, l'un des principaux constructeurs automobiles mondiaux, a renforcé ses avantages en matière de nouvelles énergies et d'intelligence en 2022. La proportion de modèles à énergie nouvelle a augmenté de façon constante. GWM a posé des bases solides pour réaliser des ventes plus élevées en élargissant son réseau mondial et en optimisant les véhicules.

GWM HAVAL s'est rapidement développée sur le marché des nouvelles énergies, avec des ventes totales dépassant 610 000 véhicules, alors que la gamme de produits s'est continuellement améliorée. HAVAL a commercialisé le H6 HEV/PHEV et le JOLION HEV en 2022. Ces véhicules à énergie nouvelle ont été commercialisés en Thaïlande, en Afrique du Sud, au Brésil, en Australie et sur d'autres marchés, et ont attiré les consommateurs grâce à leurs performances exceptionnelles et à leur respect de l'environnement. En Thaïlande, GWM a livré plus de 13 000 véhicules aux consommateurs, et le HAVAL H6 HEV a maintenu une position de leader dans les ventes du marché des SUV de classe C pendant 15 mois.

En 2022, les ventes du GWM TANK ont grimpé de 46,45 % par rapport à l'année précédente, dépassant les 120 000 unités. Il a été commercialisé au Moyen-Orient et en Australie. La marque a publié l'itinéraire technique « tout-terrain + énergie nouvelle » et a commercialisé le GWM TANK300 HEV et le GWM TANK500 HEV/PHEV pour répondre aux besoins des consommateurs en matière de tout-terrain électrique. Le GWM TANK300 HEV a obtenu la note de cinq étoiles pour la sécurité selon les normes ANCAP, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de sécurité pour les SUV tout-terrain de luxe.

Le Pickup GWM a été vendu à plus de 180 000 exemplaires. À ce jour, les ventes mondiales du Pickup GWM ont dépassé les 2 millions d'unités. Le grand modèle de luxe à hautes performances, le POER Shanhai (pour le marché chinois) a été commercialisé. Ce modèle sera décliné en versions HEV et PHEV afin de proposer aux consommateurs du monde entier une expérience de mobilité propre et efficace à l'avenir.

GWM a obtenu de bons résultats sur le marché européen avec ses véhicules à énergie nouvelle de haute qualité WEY et ORA, soutenus par son écosystème Forest. Le modèle intelligent GWM ORA a remporté le prix de la « meilleure voiture électrique urbaine » au Royaume-Uni. Le premier lot de véhicules WEY Coffee 01 sera bientôt distribué aux consommateurs européens. Euro NCAP a récemment annoncé que le WEY Coffee 01 et le GWM ORA ont remporté le prix du meilleur véhicule de leur catégorie pour 2022.

La montée en puissance des véhicules à énergie nouvelle et l'expansion du marché mondial ont amélioré le classement et la notoriété de la marque sur différents marchés. Les données de VFACTS ont montré que GWM a surpassé BMW et Tesla en enregistrant une croissance de ses ventes de 36,2 % en Australie. En tant que nouvelle marque au Brésil, GWM a été nominée pour le prix du « meilleur constructeur automobile 2022 » par AutoData, une institution de recherche sur l'industrie automobile.

GWM prévoit de commercialiser plus de dix véhicules intelligents à énergie nouvelle dans le monde en 2023, en mettant l'accent sur « ONE GWM » pour proposer aux consommateurs du monde entier une expérience de mobilité écologique de haute qualité.

