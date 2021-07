GWM ogłasza wyprodukowanie 10-milionowego silnika i planuje wprowadzić na rynek kolejne 23 rodzaje napędów

Od momentu powstania firma HYCET skupia się na tworzeniu przełomowych rozwiązań i innowacji, mogąc poszczycić się wszechstronnymi możliwościami z zakresu opracowywania produktów. Firma zbudowała krajowe laboratorium produktowe, które posiada wiodący na świecie potencjał eksperymentalno-testowy i infrastrukturę badawczo-rozwojową. Firma wielokrotnie zdobyła państwową nagrodę w dziedzinie postępu naukowo-technologicznego. Jej niezależnie opracowany silnik benzynowy GW4C20B 2.0T siedmiokrotnie otrzymał tytuł „Najlepszego silnika w Chinach". HYCET produkuje również silniki w technologii CVVL. Oprócz niej tylko trzy wiodące marki na świecie, tj. BMW, Nissan i Toyota, są w stanie w pełni wykorzystywać możliwości, jakie niesie ta technologia. 10-milionowy silnik, który w ostatnich dniach zjechał z linii produkcyjnej, to silnik benzynowy 1.5T z bezpośrednim wtryskiem paliwa, o oznaczeniu modelu 4B15C. Silnik ten charakteryzuje się maksymalną mocą 135kW, maksymalnym momentem obrotowym 275 Nm i minimalnym zużyciem paliwa na poziomie 218,2g/kWh, przez co plasuje się w czołówce branży pod względem wydajności spalania i poziomu emisji. W przyszłości ten silnik o niezwykle dużej mocy będzie montowany w HAVAL JOLION i innych modelach.

W obecnych czasach, kiedy propaguje się rozwój niskoemisyjny i energooszczędny, firma HYCET, bazując na sześciu platformach produktowych, nie tylko wyprodukowała różnorodne typy silników benzynowych i wysokoprężnych, ale także podjęła działania związane z produkcją silników DHT, silników wodorowych i silników na paliwo syntetyczne, dążąc do zapewnienia coraz większej liczby produktów spełniających zróżnicowane wymogi konsumentów. Obecnie HYCET z powodzeniem wprowadza na rynek wolnossący silnik benzynowy 1.5L o oznaczeniu modelu 4G15H, który został zaprojektowany z przeznaczeniem do pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym. Silnik ten łączy w sobie szereg zaawansowanych technologicznie rozwiązań, takich jak elektroniczna pompa wodna, niskociśnieniowy EGR, zapłon o wysokiej wydajności, wielopunktowy wtrysk paliwa 4.5bar, stopień sprężania 13:1 i cykl Atkinsona. Produkt ten jest również w pełni zintegrowany z technologią GWM L.E.M.O.N. DHT, co ułatwia mu dostęp do większej liczby rynków i umożliwia porównywanie go z europejskimi i amerykańskimi produktami motoryzacyjnymi. W 2023 roku HYCET planuje wprowadzenie do sprzedaży dedykowanego silnika hybrydowego 2.0T o sprawności termicznej przekraczającej 45%, a w kolejnych latach wypuszczenie pierwszego dedykowanego silnika na paliwo syntetyczne o wysokiej sprawności termicznej (w roku 2024) oraz silnika na paliwo wodorowe (w roku 2025), w celu zapewnienia użytkownikom samochodów bardziej zaawansowanych i ekologicznych rozwiązań.

W przyszłości firma HYCET należąca do GWM będzie dążyć do osiągnięcia większego zaawansowania w trzech wymiarach: rozwoju ekologicznego i niskoemisyjnego, inteligentnej kontroli i wysokowydajnej mocy, zgodnie z koncepcją „prowadzenia ukierunkowanych inwestycji i zyskania pozycji lidera w branży", dążąc do niezależnej realizacji działań z zakresu badań i rozwoju wysokiej klasy napędów.

