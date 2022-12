GWM organise la conférence outre-mer de 2022 et révèle sa dernière stratégie mondiale

BAODING, Chine, 3 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 2 décembre, GWM a tenu sa conférence outre-mer de 2022 intitulée ONE GWM - LIGHT THE WORLD à Bangkok, en Thaïlande. GWM a révélé la construction de la marque mondiale et la disposition des produits, et a clarifié davantage sa stratégie de marque.

Plus de 200 distributeurs de plus de 50 pays et régions ont participé à l'événement, comme l'Australie, le CCG et l'ASEAN.

GWM Holds 2022 Overseas Conference, Revealing Latest Global Strategy

Mu Feng, président de GWM, a annoncé aux partenaires mondiaux la nouvelle stratégie de la marque, à savoir que la marque développera des canaux groupés et un grand produit unique mondial autour du concept « ONE GWM ». Parallèlement, elle augmentera l'investissement dans la R&D sur la base de son écosystème forestier, afin d'accélérer la transformation de la marque en une entreprise mondiale de technologie intelligente, et de construire un réseau mondial d'installations de R&D.

GWM a poursuivi sa croissance sur les marchés étrangers, même pendant les pandémies répétées et les pénuries de puces. En octobre 2022, le volume total des ventes à l'étranger a dépassé 20 000 unités, soit une croissance annuelle de 49,6 %. De janvier à octobre, les ventes cumulées de GWM ont dépassé 130 000 unités, avec une augmentation de 18,6% en glissement annuel, soulignant la force croissante de la marque dans la mondialisation.

GWM a déjà mis en place un certain nombre de produits à énergie nouvelle dans le monde, montrant sa force de premier plan dans les véhicules intelligents et à énergie nouvelle, et consolidant l'influence mondiale des produits à énergie nouvelle de GWM. Avec une voie tracée pour l'itération future des modèles à énergie nouvelle, GWM lancera également des produits intelligents et à énergie nouvelle avancés pour répondre à la demande des utilisateurs en matière de voyages écologiques sur le marché mondial.

Saisissant la demande des consommateurs de manière approfondie, GWM améliorera la satisfaction des utilisateurs mondiaux en innovant dans la catégorie et dans le marketing. Selon Parker Shi, vice-président de GWM, la marque prévoit d'investir davantage de ressources dans des activités telles que les carnavals de fans, les festivals d'achat de voitures et le marketing basé sur les jeux sportifs, ainsi que de plonger plus profondément dans les marchés de différentes catégories avec des dizaines de véhicules de ses cinq principales sous-marque, à savoir HAVAL, TANK, PICKUP, WEY et ORA. Ce faisant, GWM espère renforcer son attrait pour un plus grand nombre d'utilisateurs potentiels.

Lors de cet événement, le représentant de GWM Thaïlande a partagé l'expérience locale de la succursale en matière d'opérations réussies. Grâce à un modèle d'opération unique qui associe la mesure « Online to Offline » (en ligne vers hors ligne) pour la recherche d'informations et l'expérience sur place, ainsi qu'un service « Door to Door » (porte à porte), il facilite le processus d'achat de voitures des utilisateurs. Cette nouvelle approche écologique de la filiale est devenue un modèle pour les opérations réussies de GWM sur les marchés étrangers.

Soutenue par des technologies avancées, GWM va accélérer son expansion à l'étranger de manière globale, en promouvant ses produits, technologies, services et autres tout au long des chaînes industrielles pour les lancer sur les marchés étrangers. Au fur et à mesure que la marque acquiert une influence mondiale, elle répondra à la demande des utilisateurs mondiaux en collaboration avec ses distributeurs dans le monde entier.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1960729/WechatIMG8406.jpg

SOURCE GWM