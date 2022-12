GWM, patron finałów BWF World Tour 2022, zachęca do ekologicznego i świadomego trybu życia

BAODING, Chiny, 9 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Finały HSBC BWF World Tour 2022 odbyły się 7 grudnia w Bangkoku, w Tajlandii. Jako oficjalny partner wydarzenia, koncern GWM świadczył usługi ekologicznych przewozów dla sportowców i personelu z różnych krajów, korzystając ze swoich najnowocześniejszych pojazdów elektrycznych typu new energy vehicle (NEV) HAVAL H6 HEV i HAVAL JOLION HEV.

GWM, Sponsor of BWF World Tour Finals 2022, Advocates A Clean and Intelligent Lifestyle

Wydarzenie to zakończyło tegoroczny międzynarodowy turniej Światowej Federacji Badmintona (BWF). W finale rywalizowało ośmiu najlepszych zawodników z największą liczbą punktów, w tym w grze pojedynczej i deblu. Z uwagi na napięty harmonogram, fani tego sportu i cała publiczność mogli cieszyć się emocjonującymi wrażeniami z gry. Dwa pojazdy NEV, HAVAL H6 HEV i HAVAL JOLION HEV, zostały wyznaczone jako oficjalne auta finałów, oferując innowacyjne, inteligentne i komfortowe przejazdy dla uczestników. Samochody GWM, reprezentujące ekologiczne rozwiązania w zakresie dojazdów oraz wspaniałe wrażenia z podróży, spotkały się z pozytywnym odbiorem wśród światowych sportowców i kadry.

HAVAL H6 HEV i HAVAL JOLION HEV, jako gwiazdy wśród produktów marki na rynkach światowych, zostały wprowadzone w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników w najróżniejszych zakątkach świata. Po wejściu na szereg rynków na całym świecie odnotowują one stały wzrost sprzedaży. Dzięki wyposażeniu w wiodące inteligentne technologie i spersonalizowane systemy rozrywki, oferują kierowcy i pasażerom komfortowe i bezpieczne warunki podróżowania, zdobywając tym samym międzynarodową popularność. Od stycznia do listopada 2022 roku koncern GWM sprzedał ponad 120 tys. pojazdów NEV. Dwa modele zdobyły pierwsze miejsce w sprzedaży na każdym z segmentów rynku. Szczególnie w Tajlandii, gdzie odbywała się wspomniana impreza, HAVAL H6 HEV przez dziesięć kolejnych miesięcy utrzymywał się na czele sprzedaży w segmencie SUV-ów klasy C, a jego udział w rynku wzrósł w październiku do 30,8%.

Marka prezentuje nieprzerwaną dynamikę w zdobywaniu użytkowników o różnych zainteresowaniach. Wspierając rozwój różnorakich dyscyplin sportowych, łączy ducha sportowego z doświadczeniem produktowym, propagując wśród światowych odbiorców proekologiczny, sportowy i zdrowy styl życia.

Dla przykładu koncern GWM sponsorował zawody Red Bull Quicksand i Rugby World Cup Sevens na rynku południowoafrykańskim, udostępniając klientom możliwość poznania inteligentnych i nowoczesnych produktów. Na rynku australijskim współpracował z World Surf League i sponsorował IRONMAN Western Australia, prezentując młodą i energiczną markę, skierowaną do tamtejszych klientów. Ponadto wspierał Pulse, turniej piłki siatkowej kobiet w Nowej Zelandii, Downhill Race w Chile, jak również inne rozgrywki o lokalnej charakterystyce, przyciągając tym samym użytkowników na jazdy próbne.

Podczas międzynarodowej konferencji w 2022 roku GWM sprecyzował swoją koncepcję globalizacyjną „zorientowania na użytkownika". Zgodnie z tym założeniem spółka będzie opracowywać coraz bardziej ekologiczne i inteligentne produkty oraz organizować działania dostosowane do kultur regionalnych, zaspokajając potrzeby światowych odbiorców w zakresie różnych rozwiązań i indywidualnych potrzeb.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1964624/GWM.jpg

SOURCE GWM