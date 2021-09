GWM präsentiert sein neues SUV-Coupé - HAVAL H6S mit vielen Highlights

Basierend auf der technischen Entwicklung des HAVAL H6 in den letzten zehn Jahren und der kundenorientierten Philosophie von GWM, übernimmt der HAVAL H6S nicht nur GWMs Innovationen im Innen- und Außendesign, sondern wurde auch in den Bereichen intelligentes Cockpit, Leistungsstärke und Kontrollsystem verbessert.

HAVAL H6S ist mit dem Cockpit-System GC-OS von Coffee Intelligent ausgestattet. Mit Hilfe der Super-Computing-Leistung von High-End-Chips im Fahrzeug werden mehrdimensionale Durchbrüche in den Bereichen KI, Interaktion und Ökosystem erzielt, die den Nutzern eine neue Erfahrung des intelligenten Fahrens in allen Szenarien ermöglichen. Zur gleichen Zeit, in Bezug auf die Leistung, bietet es einen 2.0T Benzinmotor und ein L.E.M.O.N. DHT-System zur Auswahl. Mit dem L.E.M.O.N. DHT-System erreicht der HAVAL H6S eine hervorragende Leistung von 179 kW, ein maximales Drehmoment von 530 Nm, eine Beschleunigung auf 100 km in 7,5 Sekunden und einen Gesamtverbrauch von 4,9 l. Damit tritt die Marke HAVAL in eine neue Ära des Hybridantriebs ein.

Der HAVAL H6S verfügt über sieben Fahrmodi, darunter Rennstrecke, Sport, Sparsam, Schnee, Sand, Offroad und Standard. Dies verleiht ihm die Kontrolle und den Fahrspaß von Luxusfahrzeugen und kann die Bedürfnisse der Nutzer unter verschiedenen Fahrgewohnheiten und Bedingungen erfüllen.

Darüber hinaus verfügt der HAVAL H6S über viele Highlights im Innen- und Außendesign. Der Innenraum ist hauptsächlich schwarz, mit Zierblenden aus Kohlefaser und leuchtend gelben Nähten, einem großen, aufgehängten Bildschirm, einem Multifunktionslenkrad mit Schaltwippen, Schaltknöpfen und anderen Konfigurationen, die ein ausreichendes Gefühl von Technologie und Bewegung vermitteln. Diese Entwürfe können die vielfältigen Anforderungen der Nutzer erfüllen. Beim Außendesign folgt der HAVAL H6S dem Designkonzept der schwarzen Haifischästhetik. Mit einer Front in Form einer Haifischbrustflosse und automatischen LED-Scheinwerfern in Form eines Haifischauges erzeugen diese Designs einen visuellen Effekt, der so mächtig ist wie ein Hai. Die Karosserie im Fastback-Stil und die Heckpartie in Form eines aufgehängten Heckflügels lassen den SUV ebenfalls jugendlich und sportlich wirken.

Es wird erwartet, dass der HAVAL H6S in Zukunft in verschiedenen Märkten weltweit verkauft wird, um die Produktpalette von HAVAL auf dem internationalen Markt zu bereichern und den globalen Nutzern ein hochwertiges und abwechslungsreiches technologisches Reiseerlebnis mit extremer Produktstärke, Intelligenz und neuer Energie zu bieten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1626269/image.jpg

SOURCE GWM