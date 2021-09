GWM lance son nouveau SUV coupé - HAVAL H6S avec de nombreux points forts

En tant que version avancée du HAVAL H6, qui est depuis longtemps le SUV le plus vendu en Chine, la performance du HAVAL H6S a attiré beaucoup d'attention. En se concentrant sur les nouveaux besoins des clients, GWM a développé le premier SUV coupé de la série HAVAL H6 sur la base de la plateforme L.E.M.O.N. et de la plateforme Coffee Intelligence.

Sur la base de l'accumulation technique du HAVAL H6 au cours des dix dernières années et de la philosophie « centrée sur le client » de GWM, le HAVAL H6S hérite non seulement de l'innovation de GWM en matière de design intérieur et extérieur, mais a également été amélioré au niveau du cockpit intelligent, de la performance énergétique et du système de contrôle.

Le HAVAL H6S est équipé du système de cockpit GC-OS de Coffee Intelligent. Le HAVAL H6S est équipé du système de cockpit intelligent GC-OS de Coffee Intelligent. Avec l'aide de la super puissance de calcul des puces haut de gamme montée sur le véhicule, il réalise des percées multidimensionnelles dans l'IA, l'interaction et l'écosystème, et apporte aux utilisateurs une nouvelle expérience de conduite intelligente dans tous les scénarios. En même temps, en termes de puissance, il offre un moteur à essence 2.0T et un L.E.M.O.N. Système DHT pour la sélection. Avec le système L.E.M.O.N. DHT, le HAVAL H6S peut atteindre d'excellentes performances de puissance maximale de 179kW, un couple maximal de 530 N-m, une accélération de 100km en 7,5 secondes et une consommation globale de carburant de 4,9L. Cela marque l'entrée de la marque HAVAL dans une nouvelle ère de puissance hybride.

En ce qui concerne le système de contrôle, le HAVAL H6S propose sept modes de conduite, y compris piste de course, sport, économique, neige, sable, tout-terrain et standard. Cela lui confère le contrôle et le confort de conduite des véhicules de luxe, et peut répondre aux besoins des utilisateurs dans différentes habitudes et conditions de conduite.

De plus, le HAVAL H6S présente de nombreux points forts en matière de design intérieur et extérieur. Son intérieur est principalement noir, avec des panneaux décoratifs en fibre de carbone et des surpiqûres jaune vif, un grand écran suspendu, un volant multifonctionnel avec palettes de changement de vitesse, des boutons de changement de vitesse et d'autres configurations, créant un sentiment suffisant de technologie et de mouvement. Ces conceptions peuvent répondre à la demande diversifiée des utilisateurs. Pour le design extérieur, le HAVAL H6S adopte le concept de design de l'esthétique du requin noir. Avec une face avant en forme de nageoire dorsale de requin et des phares automatiques à LED en forme d'œil de requin, ces designs créent un effet visuel aussi puissant qu'un requin. La carrosserie de style fastback et l'extrémité arrière d'un design d'aile arrière suspendue donnent également au SUV un aspect moderne et sportif.

À l'avenir, le HAVAL H6S devrait être vendu sur divers marchés dans le monde entier, enrichissant la gamme de produits HAVAL sur le marché international, et offrant une expérience de voyage technologique de haute qualité et diversifiée aux utilisateurs du monde entier grâce à la force extrême du produit, à son intelligence et à sa nouvelle énergie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1626269/image.jpg

SOURCE GWM