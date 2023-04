BAODING, China, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Em 19 de Abril, a GWM realizou a Conferência Global de 2023 com o tema "NOVA GWM, NOVA ENERGIA", com a presença de mais de 260 representantes de distribuidores de mais de 60 países e regiões.

Mu Feng, Presidente da GWM, fez uma introdução detalhada aos participantes sobre a expansão global da GWM, o Ecossistema Florestal e o planejamento estratégico de novas energias para o futuro.

GWM realiza Conferência Global 2023 com parceiros em Xangai (PRNewsfoto/GWM)

Mu Feng afirmou que a GWM emitiu uma declaração ao mundo sobre a nova energia, que foi, GWM NEV Inteligente, mais Verde, Maior e mais Segura. No futuro, com base no Ecossistema Florestal, a GWM adotará o modelo "UMA GWM" e a estratégia global de um único grande produto para realizar um planejamento diferenciado e direcionado no mercado global, em cooperação com parceiros globais, para criar mais produtos de nova energia de alta qualidade para os clientes.

Na conferência, a GWM realizou uma grande cerimônia de premiação para parabenizar os distribuidores que trabalharam com a GWM para expandir o mercado. Parker Shi, Vice-Presidente e Chefe de Mercado Internacional da GWM, concedeu prêmios honorários aos parceiros distribuidores que obtiveram realizações excepcionais. Antes da cerimônia, a GWM também realizou a Cerimônia de Assinatura de Parceiros de Negócios Globais e estabeleceu parcerias com dezenas de novos distribuidores de mercados globais.

A GWM também convidou centenas de representantes de distribuidores para visitar a fábrica e o laboratório de P&D na véspera da conferência e participar da coletiva de imprensa da GWM na Auto Shanghai, o que proporcionou aos distribuidores uma compreensão mais abrangente do Ecossistema Florestal. Os distribuidores expressaram seu reconhecimento pela grande capacidade de fabricação de veículos e pelos produtos inteligentes de nova energia da GWM.

Um novo parceiro distribuidor disse: "A visita à GWM me deu uma experiência de suas excelentes soluções de nova energia e espero levar veículos de nova energia para mais clientes locais o mais breve possível."

Distribuidores da Austrália, África do Sul e Brasil estão otimistas quanto ao desempenho futuro do mercado da GWM. Os representantes do distribuidor acreditam que a excelente qualidade, os recursos de luxo e as novas vantagens de energia da GWM são reconhecidos pelos consumidores e estão ganhando uma boa reputação. A cooperação com a GWM será um passo importante para um futuro melhor.

Atualmente, a GWM está continuamente expandindo suas vendas globais e layout de mercado. Em 2022, o volume de vendas no exterior da GWM ultrapassou 170.000 unidades, com um aumento ano a ano de 21,28%, atingindo um recorde histórico. Desde sua exportação em 1997, a GWM teve mais de 700 canais de vendas no exterior, cobrindo mais de 170 países e regiões ao redor do mundo, com vendas totais de mais de um milhão de veículos.

No futuro, a GWM promoverá a implementação no exterior de toda a cadeia industrial, incluindo produtos, tecnologias e serviços. A GWM também espera fortalecer o Ecossistema Florestal para alcançar um resultado ganha-ganha para todos e promover em conjunto a transformação da estratégia global de energia nova da GWM com os parceiros distribuidores globais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2058293/GWM_Holds_2023_Global_Conference_with_Partners_in_Shanghai.jpg

FONTE GWM

SOURCE GWM