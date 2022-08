GWM realiza Festival de Fãs da POER de 2022, compartilhando a vida da caminhonete de cenário completo com usuários globais

Haobao Zhang, CEO da GWM PICKUP, disse: "A GWM PICKUP adere à inovação e à cocriação da categoria com os usuários globais. Durante o terceiro aniversário, usuários do mundo todo conhecerão a GWM POER e apreciarão a vida da caminhonete de cenário completo."

Cenários diversificados de test drive off-road ajudam os motoristas a experimentar a força da GWM POER em todos os cenários de mobilidade. O test drive foi realizado no Circuito Internacional de Jinlong, em Guilin, e incluiu vários itens de experiência desafiadores, como reboque off-road, condução em uma estrada de cascalho e subidas. Ao rebocar um trailer, a GMW POER forneceu potência suficiente e confiável aos participantes do test drive e tornou mais fácil para eles lidarem com condições difíceis de condução.

Na área interativa da academia de montanhismo, o programa de escalada de rochas atraiu muitos entusiastas de escalada. A GWM POER convidou vários instrutores profissionais a apresentarem medidas de proteção e habilidades de escalada e a fornecerem orientações de escalada aos usuários. Esta atividade combina bem com o excelente desempenho e o conceito de desafiar os limites do produto, oferecendo aos usuários uma experiência ao ar livre incrível e interessante.

A GWM POER também elaborou uma exposição de modificação de caminhonetes, que oferece oportunidades para os entusiastas de veículos modificados para competirem e interagirem. A exposição atraiu muitos proprietários de automóveis e fãs. Os usuários mostraram seus fantásticos carros modificados e trocaram ideias e produtos de modificação, criando um clima de entusiasmo por carros modificados.

Durante o evento, a GWM POER lançou oficialmente a era 2.0 da marca e anunciou seu compromisso de estabelecer uma marca de usuário global. A caminhonete de luxo de grande porte e de alto desempenho da GWM POER também iniciou oficialmente uma campanha para convidar os internautas a sugerirem um nome global.

Para oferecer experiências mais diversificadas aos usuários e fãs, a POER-SPACE, a primeira concessionária de caminhonetes de ponta do mundo da GWM POER, será inaugurada oficialmente em 25 de agosto deste ano.

Na verdade, a GWM POER fez conquistas excepcionais no mercado global nos últimos três anos, desde seu lançamento. Até o momento, a empresa entrou em mais de 50 países, com vendas totais superiores a 300 mil unidades.

"A GWM POER continuará desenvolvendo modelos de ponta e de primeira linha para oferecer uma experiência nova, inteligente, luxuosa e confortável aos usuários globais", disse Haobao Zhang.

A GWM pretende promover dois novos modelos, a edição POER off-road e a Jingangpao (para o mercado chinês) no mercado global sucessivamente, a fim de oferecer experiências de produtos mais personalizadas aos usuários do mundo todo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1883571/image_1.jpg

FONTE GWM

