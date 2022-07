GWM TANK hält Markenkonferenz in Saudi-Arabien ab, um den globalen Markt zu erweitern

„Die TANK-Produkte decken alle Bedürfnisse der Pendler ab und befriedigen Nutzer verschiedener Niveaus", sagte David Xu, General Manager von GWM Middle East Region.

„Dies ist der erste Start außerhalb Chinas. Es zeigt die Akzeptanz des saudischen Marktes und das Vertrauen, das GWM in den Erfolg dieser Marke hat", sagte Faisal AI Quraishi, ein leitender Vertreter des örtlichen Händlers.

Gleichzeitig wurde der GWM TANK300 offiziell zur Vorbestellung freigegeben, und ein weiteres Schwergewichtsmodell, der GWM TANK500, wurde ebenfalls der Öffentlichkeit vorgestellt.

GWM TANK legt großen Wert auf Luxus und Komfort. Beide ausgestellten Modelle verfügen über verschiedene Schalldämmungs- und Geräuschreduzierungssysteme, die es den Benutzern ermöglichen, auch in lauten Umgebungen eine hohe Qualität der Stille zu genießen. Auch die Sitze weisen verschiedene benutzerfreundliche Designs auf, wie z. B. das weiche und zarte Leder, das für die Sitze in der High-End-Version des GWM TANK300 verwendet wird.

Die Modelle dieser Marke verfügen auch über solide Geländeeigenschaften. Beide gezeigten Modelle sind mit einer Reihe von speziellen Offroad-Vorrichtungen ausgestattet, wie zum Beispiel einer elektronisch gesteuerten mechanischen Differenzialsperre für Vorder- und Hinterachse. Wenn das Fahrzeug auf einer mit Schlaglöchern übersäten Straße feststeckt und eines der Räder durchdreht, kann der Fahrer mit dem elektrischen Knopf das Differential sperren und in Kürze hinauskommen.

Intelligente Geländetauglichkeit ist eine weitere herausragende Leistung dieser Marke. Die Produkte werden auf der Grundlage der „GWM TANK-Plattform" hergestellt. Die Plattform zeichnet sich durch drei Eigenschaften aus: leistungsstark, intelligent im Gelände und äußerst zuverlässig. Was die Offroad-Intelligenz betrifft, so sind beide Modelle mit einem Crawl Control System ausgestattet, das den Fahrern ein einfacheres und sichereres Fahrerlebnis bieten könnte. Wenn das System aktiviert ist, kann das Fahrzeug automatisch eine Leistungsregelung und eine Bremsung durchführen. Der Fahrer muss nur die Fahrtrichtung kontrollieren, um die Straße sicher und reibungslos zu passieren.

Der GWM TANK ist auf dem chinesischen Markt bereits seit seiner Markteinführung eine beliebte Wahl. Laut dem von GWM veröffentlichten Verkaufsbericht hat der GWM TANK SUV nach etwa einem Jahr Markteinführung bereits eine Marktdurchdringung von über 50 % im Off-Road-Segment in China.

GWM plant die Einführung des GWM TANK500 in Saudi-Arabien noch in diesem Jahr. Die beiden TANK-Modelle GWM TANK300 und GWM TANK500 werden sukzessive in anderen globalen Märkten wie Australien, Südafrika, ASEAN und Südamerika eingeführt, um den „TANK-Trend" weltweit weiter anzuheizen.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1853422/Tank300_Final_B_2.mp4

