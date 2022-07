Expandindo o mercado global, GWM TANK realiza conferência da marca na Arábia Saudita

"Os produtos da TANK atenderão a todas as necessidades de deslocamento e satisfarão usuários de diferentes níveis", disse David Xu, gerente geral da região do Oriente Médio da GWM.

"Este é o primeiro lançamento fora da China. Isso mostra a aceitação do mercado saudita e a confiança que a GWM tem no sucesso desta marca", disse Faisal AI Quraishi, representante sênior da concessionária local.

Ao mesmo tempo, o TANK300 da GWM abriu oficialmente para encomendas e o outro modelo de referência, o TANK500 da GWM, também foi apresentado ao público.

O TANK da GWM enfatiza o luxo e o conforto. Os dois modelos apresentados adotam vários esquemas de isolamento acústico e de redução de ruído, que permitem aos usuários desfrutarem de uma alta qualidade de silêncio mesmo em ambientes ruidosos. Os assentos também incluem diferentes designs ergonômicos, como o couro macio e delicado utilizado para os assentos na versão de ponta do TANK300 da GWM.

Os modelos desta marca também exibem recursos off-road robustos. Os modelos exibidos são equipados com uma série de dispositivos especializados off-road, como bloqueio do diferencial mecânico controlado eletronicamente para os eixos dianteiro e traseiro. Quando o veículo está preso em uma estrada esburacada e uma das rodas patina, o motorista pode usar o botão elétrico para travar o diferencial e sair rapidamente.

Outro desempenho excepcional dessa marca é o off-road inteligente. Seus produtos são fabricados com base na "plataforma GWM TANK". A plataforma tem três recursos, incluindo off-road inteligente, potente e altamente confiável. Com relação ao recurso de inteligência off-road, os dois modelos são equipados com um Crawl Control System, que oferece aos motoristas uma experiência de direção mais fácil e segura. Quando o sistema é ativado, o veículo pode assumir automaticamente o controle de potência e a freagem. O motorista só precisa controlar o sentido da direção para transitar com segurança e suavidade.

Atualmente, o GWM TANK já é uma escolha popular no mercado chinês desde seu lançamento. De acordo com o relatório de vendas divulgado pela GWM, os SUVs TANK da GWM já têm uma taxa de penetração de mais de 50% no segmento off-road na China após ser lançado há cerca de um ano.

A GWM planeja lançar o GWM TANK500 na Arábia Saudita ainda este ano. O GWM TANK300 e o GWM TANK500 serão lançados sucessivamente em outros mercados globais, como Austrália, África do Sul, Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), América do Sul, para criar ondas contínuas de "tendência TANK" em todo o mundo.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1853539/Tank300_Final_B_2.mp4

FONTE GWM

SOURCE GWM