H55 beauftragt Safran mit der Lieferung des elektrischen Antriebs für die Bristell B23 Energic

SION, Schweiz und TOULOUSE, Frankreich, 14. April 2026 /PRNewswire/ -- Safran Electrical & Power und H55 haben eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach der Elektromotor Safran ENGINeUS in das elektrische Antriebssystem des H55 integriert wird, das das vollelektrische Flugzeug Bristell B23 Energic antreibt.

Picture (from the left) / André Borschberg - H55 Chairman, Agnès Pronost Gilles - SAFRAN EVP & GM Power Division and Rob Solomon - H55 CEO / ©H55

Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, zertifizierte elektrische Antriebslösungen für die allgemeine Luftfahrt bereitzustellen, wobei Flugzeuge der Kategorien CS-23 / Part 23 Level 1 und 2 im Fokus stehen. Dabei wird die EASA-zertifizierte ENGINeUS-Elektromotortechnologie von Safran mit den Kompetenzen von H55 in den Bereichen Energiespeicherung und Antriebsintegration kombiniert. Da die Zertifizierung nach wie vor das größte Hindernis für den Einstieg in die elektrische Luftfahrt darstellt, haben beide Unternehmen kürzlich wichtige Meilensteine bei der EASA-Zertifizierung erreicht. Aufbauend auf diesem gemeinsamen Fachwissen wird die Partnerschaft die Verfügbarkeit zertifizierter elektrischer Antriebslösungen für die nächste Generation von 2- bis 6-sitzigen Flugzeugen beschleunigen.

Das Bristell B23 Energic-Programm dient als erste Zertifizierungsplattform für die allgemeine Luftfahrt und zielt auf den schnell wachsenden Markt für die Ausbildung von Piloten auf Elektroflugzeugen ab. Dieser Markt wird durch die steigende Nachfrage nach niedrigeren Betriebskosten und emissionsfreiem Betrieb angetrieben.

Safran Electrical & Power wird sowohl die Prototypen- als auch die Serienproduktionsphase ab 2027 unterstützen und darüber hinaus einen speziellen Support während des Betriebs bereitstellen.

„Wir freuen uns, dass H55 ENGINeUS für das Antriebssystem der Bristell B23 Energic ausgewählt hat. Als einziger zertifizierter Elektromotor auf dem Luftfahrtmarkt setzt ENGINeUS weiterhin den Industriestandard und bietet ein hervorragendes Leistungsgewicht sowie bewährte, zuverlässige Leistung, während es die Marktanforderungen vollständig erfüllt. ENGINeUS ermöglicht die Entwicklung sowohl von vollelektrischen als auch von Hybridflugzeugen und ist damit ein wichtiger Faktor für die Markteinführung vollständig zertifizierter und integrierter Lösungen", sagte Agnès Pronost-Gilles, Executive Vice President & General Manager der Power Division bei Safran Electrical & Power.

„Diese Partnerschaft vereint die beiden Unternehmen, die die schwerste Arbeit im Bereich der zertifizierten elektrischen Luftfahrt für Leichtflugzeuge geleistet haben – acht Jahre lang hat H55 die einzige Batteriearchitektur entwickelt, die eine von der EASA begleitete Modultestkampagne absolviert hat, und Safran hat die ENGINeUS-Motorenfamilie als Maßstab für zertifizierten Elektroantrieb im Markt für leichte allgemeine Luftfahrt bereitgestellt. Wenn man den Vorreiter für zertifizierte Energiespeicher mit dem Vorreiter für zertifizierte Elektromotoren kombiniert, bietet man OEMs etwas, das sie bisher nicht hatten: ein komplettes, zertifizierbares elektrisches Antriebssystem, um das herum sie ein Flugzeug bauen können – und das den Weg zu zertifizierten Flugzeugen um Jahre, nicht nur Monate verkürzt", sagte Rob Solomon, CEO von H55.

„Flugschulen von Europa bis Nordamerika bauen ihre Flotten bereits auf der Bristell B23 auf, einer Plattform, die sowohl von der EASA als auch der FAA zertifiziert ist und in verschiedenen Triebwerkskonfigurationen erhältlich ist. Durch die Ergänzung dieser Grundlage um zertifizierten Elektroantrieb von H55 und Safran können Betreiber mit minimalen Unterbrechungen auf emissionsfreies Training umsteigen. Gleiches Cockpit, gleiches Support-Netzwerk, neuer Antriebsstrang. Das ist ein praktischer Weg zum elektrischen Flug", sagte Martin Bristela, CEO und Mitbegründer von Bristell – BRM AERO.

Informationen zu H55

H55 ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das sich auf zertifizierte elektrische Antriebe und zertifizierungsfähige Energiespeichersysteme für die Luftfahrt spezialisiert hat. Das Unternehmen ermöglicht den Ausbau der elektrischen Luftfahrt, indem es handelsübliche Lithiumzellen in flugsichere Energiespeichersysteme umwandelt, die von den Aufsichtsbehörden zugelassen, von Versicherern gedeckt und von Erstausrüstern wiederholt als zertifizierte Antriebsplattform in verschiedenen Flugzeugprogrammen eingesetzt werden können. Dies wird durch eine unabhängige Zellcharakterisierung, strenge Eingangskontrollen, redundante Sicherheitsarchitekturen und behördengerechte Tests erreicht, die auf Worst-Case-Ausfallszenarien ausgelegt sind.

H55 wurde als technologisches Vermächtnis des Solar Impulse-Programms gegründet und baut auf mehr als zwei Jahrzehnten praktischer Erfahrung in der Elektrofliegerei auf. Das Unternehmen hat mehrere Elektroflugzeuge entworfen, gebaut und geflogen und mehr als 2.000 Stunden vollelektrischen Flugbetrieb ohne Zwischenfälle im Zusammenhang mit den Batterien absolviert. Damit verfügt es über die erforderliche operative Erfahrung, um Zertifizierungsprogramme nicht nur einzuhalten, sondern auch durchzuführen.

H55 profitiert von einem starken und erfahrenen Führungsteam, das fundiertes Fachwissen im Bereich der Skalierung von Technologieunternehmen mit praktischer operativer Umsetzung verbindet. Zusammen ermöglichen diese Kompetenzen einen reibungslosen Übergang vom zertifizierten Design zur wiederholbaren Serienfertigung. Der plattformbasierte Ansatz von H55, bei dem sich die Zertifizierungsnachweise programmatisch summieren, verringert das Einführungsrisiko und ermöglicht gleichzeitig den kapitaleffizienten Einsatz von Elektro- und Hybrid-Elektroflugzeugen.

Informationen zu SAFRAN

Safran ist ein internationaler Hochtechnologiekonzern, der in den Bereichen Luftfahrt (Antriebe, Ausrüstung und Innenausstattung), Verteidigung und Raumfahrt tätig ist. Sein Hauptziel ist es, zu einer sichereren und nachhaltigeren Welt beizutragen, in der der Luftverkehr umweltfreundlicher, komfortabler und zugänglicher ist. Safran ist weltweit präsent, beschäftigt mehr als 110.000 Mitarbeiter und erzielte 2025 einen Umsatz von 31,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen nimmt allein oder in Partnerschaften weltweit oder regional führende Positionen in seinen Kernmärkten ein.

Safran ist an der Euronext Paris notiert und Teil der Indizes CAC 40 und EuroStoxx 50.

Safran Electrical & Power ist einer der weltweit führenden Anbieter von elektrischen Systemen für die Luftfahrt. Das Unternehmen verfügt über Fachkompetenz entlang der gesamten elektrischen Bordkette: Stromerzeugungssysteme, Verteilung, Umrichter, Motoren, Batterien, Verkabelung, Komponenten und Belüftungsausrüstung. Es beschäftigt mehr als 15.500 Mitarbeiter in 13 Ländern

Informationen zu Bristell

Bristell by BRMAERO wurde 2009 von Milan und Martin Bristela gegründet und ist ein tschechischer Flugzeughersteller, der sich auf Leichtflugzeuge für den Sport- und allgemeinen Luftverkehr spezialisiert hat. Mit einer umfassenden Eigenfertigung in seinem Werk in Kunovice produziert das Unternehmen jährlich über 110 Flugzeuge und liefert diese über mehr als 30 autorisierte Händler weltweit aus. Das Portfolio von Bristell umfasst FAA- und EASA-zertifizierte sowie MOSAIC-Flugzeuge, die für moderne Garmin-Avionik, effiziente Leistung und einen starken Fokus auf Sicherheit bekannt sind, mit Merkmalen wie Ganzmetall-Flugwerkskonstruktionen und optionalen BRS-Ballistikfallschirmsystemen.

Pressekontakte

Safran : Mélodie Susini - [email protected] - +33 (0)6 42 81 99 04

H55 : Axelle Krummenacher - [email protected] - +41 79 464 2260

Bristell - BRM AERO : Marek Šoth - [email protected] - +420 601 552 553

[email protected]

www.h55.ch

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