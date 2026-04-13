H55 choisit Safran pour motoriser le système propulsif électrique du Bristell B23 Energic

SION, Suisse et TOULOUSE, France, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- Safran Electrical & Power et H55 ont signé un accord pour intégrer le moteur électrique ENGINeUS au système de propulsion électrique de H55, qui alimentera le B23 Energic, avion 100% électrique de Bristell.

Picture (from the left) / André Borschberg - H55 Chairman, Agnès Pronost Gilles - SAFRAN EVP & GM Power Division and Rob Solomon - H55 CEO / ©H55

Cette collaboration vise à fournir des solutions certifiées de propulsion électrique pour l'aviation générale, en ciblant les avions de la catégorie CS-23 / Part 23, niveaux 1 et 2. Elle associe le moteur électrique ENGINeUS de Safran Electrical & Power, certifié par l'EASA, et le savoir-faire de H55 en matière de stockage d'énergie et d'intégration de systèmes propulsifs. La certification restant le principal frein à l'entrée sur le marché d'avions électriques, les deux partenaires ont récemment franchi des jalons clés auprès de l'EASA. Les expertises complémentaires des partenaires permettront d'accélérer la mise à disposition de solutions de propulsion électrique certifiées pour les avions de 2 à 6 places de nouvelle génération.

Le Bristell B23 Energic constitue la première plateforme de certification, ayant pour cible le marché en forte croissance de la formation des pilotes sur avions électriques. Ce secteur est en constante recherche pour réduire ses coûts d'exploitation ainsi que ses émissions de gaz à effet de serre.

Safran Electrical & Power accompagnera à la fois les phases de prototypes et de production en série, qui débuteront en 2027, et assurera également le support en service.

« Nous sommes ravis que H55 ait choisi le moteur ENGINeUS pour équiper le système de propulsion du Bristell B23 Energic. ENGINeUS est aujourd'hui le seul moteur électrique certifié sur le marché de l'aviation générale et continue de s'imposer comme la référence. Il offre un rapport poids/puissance inégalé ainsi qu'une performance et une fiabilité éprouvée, qui répondent parfaitement aux attentes du marché. ENGINeUS permet le développement d'avions tout électriques et hybrides, ce qui en fait un atout clé pour introduire sur le marché des solutions entièrement certifiées et intégrées », déclare Agnès Pronost-Gilles, Directrice Générale de la Division Power de Safran Electrical & Power.

« Ce partenariat réunit les deux acteurs qui ont apporté la contribution la plus significative à l'aviation électrique certifiée pour les avions légers : H55, qui a consacré huit années à la construction de la seule architecture de batterie ayant passé avec succès une campagne de test supervisée par l'EASA, et Safran, dont la famille de moteurs ENGINeUS fait figure de référence pour la propulsion électrique certifiée sur le marché de l'aviation générale légère. En associant le leader du stockage d'énergie certifié et le leader des moteurs électriques certifiés, les avionneurs disposent désormais d'une solution de propulsion électrique complète et certifiable, autour de laquelle ils peuvent concevoir un avion – et qui leur permet de réduire de plusieurs années, et non de quelques mois, le délai d'obtention de la certification », a ajouté Rob Solomon, PDG de H55.

« Les écoles de pilotage, de l'Europe à l'Amérique du Nord, bâtissent déjà leurs flottes autour du Bristell B23, une plateforme certifiée à la fois par l'EASA et la FAA, disponible avec plusieurs configurations moteur. L'ajout de la propulsion électrique certifiée de H55 et Safran Electrical & Power à cette base permettra aux opérateurs de passer à la formation zéro émission avec un minimum de perturbations. Même cockpit, même réseau de support, nouvelle chaîne de propulsion. Voilà une approche concrète pour passer à l'aviation électrique » a déclaré Martin Bristela, PDG et co-fondateur de Bristell - BRM AERO.

A propos de H55

H55 est une entreprise suisse spécialisée dans les systèmes de propulsion électrique certifiés et les systèmes de stockage d'énergie de qualité certifiée pour l'aviation. L'entreprise permet à l'aviation électrique de se développer en transformant les cellules lithium du marché en systèmes de stockage d'énergie sûrs pour l'aviation, approuvés par les autorités réglementaires, garantis par les assureurs et pouvant être déployés à plusieurs reprises par les équipementiers comme plateforme de propulsion certifiée dans le cadre de programmes aéronautiques. Pour ce faire, elle procède à une caractérisation indépendante des cellules, à un contrôle rigoureux à la réception, à la mise en place d'architectures de sécurité redondantes et à des tests conformes aux exigences réglementaires, conçus pour les scénarios de défaillance les plus pessimistes.

Fondée dans la continuité technologique du programme Solar Impulse, H55 s'appuie sur plus de deux décennies d'expérience pratique dans le domaine de l'aviation électrique. La société a conçu, construit et fait voler plusieurs avions électriques et a accumulé plus de 2 000 heures de vol entièrement électrique sans aucun incident lié aux batteries, ce qui lui confère l'expérience opérationnelle nécessaire pour mettre en œuvre des programmes de certification, et non pas simplement s'y conformer.

H55 bénéficie d'une équipe de direction solide et expérimentée, qui allie une expertise approfondie dans le développement d'entreprises technologiques à une grande maîtrise de la mise en œuvre opérationnelle. Ensemble, ces compétences garantissent une transition fiable de la conception certifiée à la production en série réitérable. L'approche par plateforme de H55, dans laquelle les éléments de certification se complémentent d'un programme à l'autre, réduit les risques liés à l'adoption tout en facilitant le déploiement, à moindre coût, d'avions électriques et hybrides-électriques.

A propos de SAFRAN

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 110 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 31,3 milliards d'euros en 2025, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés.

Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

Safran Electrical & Power est l'un des leaders mondiaux des systèmes électriques aéronautiques. L'entreprise maîtrise toute la chaîne électrique embarquée : systèmes de génération, distribution, convertisseurs, moteurs, batteries, câblages, composants, et équipements de ventilation. Elle compte plus de 15 500 collaborateurs répartis dans 13 pays.

A propos de Bristell

Fondée en 2009 par Milan et Martin Bristela, Bristell by BRM AERO est un constructeur aéronautique tchèque spécialisé dans les avions de sport légers et d'aviation générale. Grâce à une production interne complète sur son site de Kunovice, l'entreprise produit plus de 110 appareils par an et les commercialise par l'intermédiaire de plus de 30 concessionnaires agréés à travers le monde. La gamme Bristell comprend des appareils certifiés FAA et EASA ainsi que des modèles MOSAIC, réputés pour leur avionique Garmin moderne, leurs performances efficaces et leur forte orientation vers la sécurité, avec des caractéristiques telles que des cellules entièrement métalliques et des systèmes de parachutes balistiques BRS en option.

Contacts Presse

Safran : Mélodie Susini - [email protected] - +33 (0)6 42 81 99 04

H55 : Axelle Krummenacher - [email protected] - +41 79 464 2260

Bristell - BRM AERO : Marek Šoth - [email protected] - +420 601 552 553

[email protected]

www.h55.ch

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