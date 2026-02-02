H55 completa con éxito las pruebas de certificación del módulo de batería de propulsión requeridas

Finalizada el 19 de diciembre de 2025, la campaña supervisada por la EASA sitúa a H55 a la vanguardia de los esfuerzos para establecer sistemas de baterías de propulsión con certificación y seguros para la aviación, estableciendo los estándares con los que se evaluarán los programas futuros. La campaña proporciona evidencia, a nivel de certificación, de que las celdas de baterías de litio comerciales pueden integrarse en sistemas de baterías de propulsión de aviación capaces de contener de forma segura los peores escenarios de fallo, especialmente la propagación del fuego.

De la validación a la certificación escalable

Este hito va más allá de documentar o prometer un rendimiento de seguridad. Confirma la capacidad de H55 para diseñar y fabricar sistemas de baterías de propulsión desarrollados según los estándares de certificación en líneas de fabricación y cadenas de suministro aprobadas por las autoridades regulatorias.

La campaña de pruebas se llevó a cabo en una planta de producción certificada utilizando hardware conforme a la norma de serie (no prototipos) fabricado mediante procesos validados. Confirma la capacidad de H55 para diseñar y fabricar sistemas de baterías de propulsión construidos según los estándares de certificación en líneas de fabricación y cadenas de suministro aprobadas por las autoridades regulatorias.

El diseño único y patentado del sistema de almacenamiento de energía de H55 integra la monitorización, la redundancia y la mitigación de riesgos a nivel de celda como principios fundamentales, lo que garantiza la contención de condiciones de fallo extremas, de acuerdo con los requisitos de seguridad aérea.

Este enfoque establece una vía de certificación repetible para la tecnología de baterías de H55, en lugar de impulsar un solo programa de aeronaves. Al definir un marco de referencia para módulos de batería con certificación, H55 reduce significativamente el riesgo de adopción para fabricantes, operadores, aseguradoras e inversores de aeronaves, al permitir la evaluación actuarial del riesgo basada en datos de fallos validados por la autoridad, en lugar de suposiciones específicas del programa. Gracias a la capacidad de combinar evidencia de certificación en una amplia gama de plataformas de aeronaves, el capital, los recursos de ingeniería y la capacidad industrial pueden expandirse sin aumentar proporcionalmente la incertidumbre a nivel de programa.

Las bases del sistema establecidas mediante el primer sistema de baterías de propulsión conforme de H55 ahora respaldan el desarrollo acelerado y el progreso regulatorio tanto para aeronaves totalmente eléctricas como híbridas-eléctricas. Los datos, la infraestructura y la evidencia de certificación estándar generados a través de esta campaña respaldan múltiples programas de clientes en curso, incluyendo el BRM B23 Energic, la transición de CAE hacia plataformas de formación de pilotos totalmente eléctricas y el programa de demostración híbrido-eléctrico Dash 8 con Pratt & Whitney Canada.

Con más de 20 años de experiencia en aviación eléctrica, seis aeronaves eléctricas diseñadas, construidas y operadas, y más de 2.000 horas de vuelo totalmente eléctricas acumuladas sin incidentes relacionados con las baterías, H55 ofrece la profundidad operativa necesaria para ejecutar programas de certificación, no solo para cumplirlos.

André Borschberg, presidente ejecutivo y cofundador de H55, afirmó:

"H55 se creó con un único objetivo: hacer que la aviación eléctrica fuera certificable, no solo posible. Desde el principio, esto implicó diseñar sistemas en torno a los estándares de seguridad aérea y prevenir fallos, optimizando al mismo tiempo el rendimiento".

"Este hito valida esa decisión. La aviación eléctrica puede diseñarse para cumplir con la misma disciplina de certificación y las mismas expectativas de seguridad que las aeronaves convencionales. En H55, la ambición disciplinada y centrada es lo que traduce la certificación en una verdadera adopción en el mercado y un impacto comercial escalable".

Rob Solomon, consejero delegado de H55, añadió:

"Este logro marca un punto de inflexión estructural para la aviación eléctrica. Al completar la primera campaña de pruebas de módulos de batería acordada por la EASA, H55 ha abordado el obstáculo técnico más crítico en el proceso de certificación, reduciendo significativamente el riesgo para fabricantes, operadores, aseguradoras e inversores de aeronaves".

"Al proporcionar monitorización y protección activa y pasiva de cada celda individual, H55 transforma la batería de propulsión de una "caja negra" de riesgo latente en un activo actuarialmente transparente, estableciendo la monitorización a nivel de celda como el umbral innegociable tanto para la certificación de tipo regulatoria como para la asegurabilidad de la flota. Lo más emocionante es el modelo de negocio similar al de un motor que esto permite para H55".

"Paralelamente, a través de un Equipo de Gestión de Certificación conjunto de múltiples autoridades, la EASA y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) se han comprometido al reconocimiento mutuo de los medios de cumplimiento acordados para los programas en curso. Los resultados de las pruebas se transferirán a la FAA, lo que sentará las bases para respaldar y acelerar las actividades de certificación y la presencia en el mercado de H55 en Estados Unidos".

Sébastien Aymon-Demont, cofundador y director de tecnología de H55, comentó sobre la arquitectura del módulo de batería y el enfoque a nivel de celda:

"Al diseñar la protección, la monitorización y la mitigación directamente a nivel de celda, en lugar de basarnos en suposiciones a nivel de paquete, hemos construido un sistema de almacenamiento de energía fundamentalmente diferente. Esta arquitectura a nivel de celda no solo permite una protección eficaz en el punto de origen, sino que también nos permite optimizar la eficiencia, el rendimiento y la fiabilidad a largo plazo de la batería, todos ellos esenciales para la aviación eléctrica certificable".

Acerca de la campaña de pruebas

Para llevar a cabo esta campaña, H55 produjo más de 100 artículos de prueba extraídos de su configuración de producto aprobada y auditada. El esfuerzo de seis meses abarcó las condiciones ambientales, de seguridad, funcionales y de rendimiento en los peores casos de fallo, incluyendo pruebas de fuga térmica presenciadas por las autoridades sin propagación. En conjunto, estos resultados confirman la preparación para la certificación y el despliegue industrial, incluyendo:

Finalización de la campaña de certificación para módulos de baterías de propulsión

Confirmación de que H55 sigue siendo la única organización que cuenta con la Aprobación de Organización de Diseño (DOA) y la Aprobación de Organización de Producción (POA) de la EASA para sistemas de propulsión eléctrica

Producción de módulos de baterías de propulsión conformes a la fabricación en serie

Finalización de la primera campaña de caracterización de celdas validada por la EASA para sistemas de baterías de propulsión certificados

La seguridad demostrada durante las pruebas realizadas en diciembre de 2025 se está documentando en los informes finales de pruebas, que H55 presentará a la EASA para su aprobación formal en el primer trimestre de 2026

Superando el obstáculo de la certificación para permitir una comercialización escalable

La aviación eléctrica escala gracias a la certificación. Al completar esta campaña de pruebas de módulos de baterías de propulsión, aprobada por los organismos reguladores, H55 ha reducido significativamente la principal limitación que determina qué tecnologías de aviación eléctrica pueden comercializarse. La demostración formal de la contención en los peores escenarios de fallo reduce significativamente la exposición regulatoria y de seguros, lo que facilita una implementación repetible y certificable en todos los programas de aeronaves, a la vez que garantiza la seguridad a nivel de aeronave.

Con este logro, H55 está en transición de la validación a la escala. Una arquitectura única y certificable de sistema de almacenamiento de energía ahora puede implementarse en múltiples plataformas, lo que permite que la evidencia de la certificación se acumule a medida que aumenta el potencial de ingresos sin aumentos proporcionales en los costes de desarrollo, lo que respalda la implementación repetible en todas las flotas y ciclos de vida de las aeronaves, en lugar de entregas puntuales de programas. Una vez abordado el riesgo de la certificación de los módulos de baterías de propulsión, la aviación eléctrica pasa del desarrollo especulativo a una categoría industrial certificable, redefiniendo la forma en que se evalúan, financian y aseguran los programas.

Acerca de H55

H55 es una empresa suiza especializada en propulsión eléctrica certificada y sistemas de almacenamiento de energía de grado de certificación para la aviación. La empresa facilita la escalabilidad de la aviación eléctrica transformando celdas de litio comerciales en sistemas de almacenamiento de energía seguros para la aviación, que los reguladores aprueban, las aseguradoras suscriben y los fabricantes de equipamientos originales (OEM) pueden implementar repetidamente como plataforma de propulsión certificada en todos los programas de aeronaves. Esto se logra mediante la caracterización independiente de celdas, un riguroso control de entrada, arquitecturas de seguridad redundantes y pruebas alineadas con los reguladores, diseñadas para los peores escenarios de fallo.

Fundada como el legado tecnológico del programa Solar Impulse, H55 se basa en más de dos décadas de experiencia práctica en aviación eléctrica. La empresa ha diseñado, construido y volado múltiples aeronaves eléctricas y acumulado más de 2.000 horas de vuelo totalmente eléctrico sin incidentes relacionados con las baterías, lo que proporciona la profundidad operativa necesaria para ejecutar programas de grado de certificación, no solo para cumplirlos.

Para impulsar su próxima fase de industrialización y crecimiento internacional, H55 ha reforzado su equipo de liderazgo ejecutivo. Rob Solomon, consejero delegado, aporta experiencia en el escalamiento de plataformas tecnológicas y lidera la expansión de H55 en Estados Unidos. Walt Lifsey, director de operaciones, aporta una amplia experiencia en la creación y el escalamiento de empresas tecnológicas a nivel operativo y supervisa las operaciones industriales, la ejecución de certificaciones y la preparación para la producción, garantizando una transición fiable del diseño certificado a la fabricación en serie repetible.

La estructura de liderazgo de H55 se basa en un enfoque basado en plataformas, lo que permite que las evidencias de certificación se acumulen en todos los programas, reduciendo el riesgo de adopción y apoyando un despliegue eficiente en términos de capital de aeronaves eléctricas e híbridas.

Anexo — Ficha técnica

Campaña de pruebas de seguridad de módulos de batería de grado de certificación

Desde el año 2017, H55 ha mantenido una colaboración continua con las autoridades reguladoras globales para establecer un marco de certificación para baterías de propulsión. Gracias a esta interacción continua, H55 ha desarrollado una comprensión basada en la evidencia y alineada con los reguladores sobre el comportamiento de los fallos de las baterías de propulsión, fundamentada en la evaluación sistemática de riesgos a lo largo de todo su ciclo de vida operativo.

Esta comprensión se desarrolló a través del diseño, la construcción y la operación de vuelo de aeronaves totalmente eléctricas, respaldada por extensas actividades de desarrollo y pruebas de certificación. En lugar de adaptar las suposiciones de industrias adyacentes, H55 desarrolló deliberadamente su propia capacidad de ingeniería, sistemas de producción e infraestructura de pruebas, lo que permitió la demostración directa y aprobada por los reguladores del cumplimiento.

Fundamentos regulatorios

H55 cuenta con la Aprobación de Organización de Diseño (DOA), lo que confirma la competencia organizativa, el personal cualificado y la capacidad técnica necesarios para certificar sistemas de propulsión eléctrica.

H55 también cuenta con la Aprobación de Organización de Producción (POA), lo que valida sistemas robustos de producción y calidad capaces de fabricar productos aeroespaciales totalmente conformes.

Caracterización de celdas de batería y definición de riesgos

H55 ha invertido importantes recursos en la caracterización de celdas de batería, generando conjuntos de datos propios que permiten la calificación de celdas de grado aeroespacial, la validación de todos los modos de fallo plausibles y la definición de los peores escenarios, formalmente aceptados por las autoridades.

Resumen de resultados clave

Confirmación de que los sistemas de baterías de propulsión de litio de grado de certificación para la aviación son factibles hoy en día.

Demostración formal de la contención de los peores escenarios de fallo de la batería, incluyendo la fuga térmica.

Resolución de la principal incertidumbre técnica a nivel de certificación del módulo de batería.

Establecimiento de un método de cumplimiento aceptado por la autoridad, aplicable a múltiples programas de aeronaves.

Validación de una arquitectura de seguridad de baterías de propulsión multicapa.

Ahora que se ha abordado el riesgo de la certificación del módulo de batería, la aviación eléctrica pasa de la experimentación a una implementación comercial escalable y certificable.

