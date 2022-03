Häagen-Dazs comemora o Dia Internacional da Mulher globalmente em diferentes mercados, colocando as "mulheres que não hesitam" em evidência

As histórias que são celebradas este ano incluem uma fundadora pioneira de uma plataforma de mídia chinesa que fala e suporta as mulheres, uma bartender francesa que desafiou os estereótipos para fazer o trabalho dos seus sonhos, a primeira mecânica dos Emirados Árabes Unidos que está abrindo o caminho em um setor dominado pelos homens e a primeira modelo com síndrome de Down que quebrou estereótipos para posar para a Victoria's Secret (ao mesmo tempo em que inicia sua própria linha de acessórios) e é originária de Porto Rico.

"Acreditamos que o mundo precisa conhecer as histórias dessas mulheres notáveis, de todas as esferas da vida, que estão superando as barreiras impostas, transformando desafios em vitórias, saindo de suas zonas de conforto e são uma personificação física do que nossa campanha 'Don't Hold Back' representa", disse Michelle Odland, diretora global de marca da Häagen-Dazs.

Michelle complementou: "São mulheres icônicas como essas, que causaram um impacto pessoal para mulheres em todo o mundo, inclusive eu, permitindo e inspirando-nos a perseguir nossos sonhos e derrubar barreiras para nosso sucesso coletivo. Adotar o conceito de forma global para o Dia Internacional da Mulher desse ano é uma prova de nossa crença central na importância de elevar e inspirar as mulheres em todo o mundo."

Este ano, a Häagen-Dazs celebra o "Women Who Don't Hold Back" (mulheres que não hesitam), rebatizando seus sabores icônicos, encorajando as mulheres a indicar conquistas de outras mulheres e distribuindo bolas de sorvete.

Para saber mais sobre essas histórias inspiradoras, siga #WomenWhoDontHoldBack.

FONTE Häagen-Dazs

