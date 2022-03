Häagen-Dazs célèbre la Journée internationale des femmes sur les marchés mondiaux en mettant en lumière « Les femmes qui vont de l'avant »

Parmi les parcours qui sont célébrés cette année, mentionnons la fondatrice d'une plateforme médiatique chinoise pionnière qui se fait porte-parole des femmes et les soutient, la barmaid française qui a défié les stéréotypes pour faire le travail de ses rêves, la première mécanicienne aux Émirats arabes unis qui ouvre la voie aux femmes dans une industrie dominée par les hommes, et le premier mannequin féminin avec le syndrome de Down qui brise les stéréotypes et pose pour Victoria's Secret (tout en lançant sa propre ligne d'accessoires) originaire de Porto Rico.

« Nous pensons que le monde a besoin d'entendre parler de ces femmes remarquables, de tous les horizons, qui montent les marches de la hiérarchie, transforment des défis en victoires, sortent de leur zone de confort et incarnent physiquement ce que représente notre campagne 'Don't Hold Back' », affirme Michelle Odland, Directrice de la marque mondiale Häagen-Dazs.

Odland poursuit : « Ce sont des femmes emblématiques comme celles-ci qui ont eu un impact personnel sur les femmes du monde entier, y compris moi-même, et qui nous ont inspirées à poursuivre nos rêves et à éliminer les obstacles à notre réussite collective. En adoptant le concept mondial de la Journée internationale des femmes cette année, nous témoignons de notre conviction profonde quant à l'importance d'élever et d'inspirer les femmes partout dans le monde. »

'Women Who Don't Hold Back' est célébré par Häagen-Dazs cette année en renommant ses saveurs emblématiques, en encourageant les femmes à nommer les réussites les unes des autres, et en offrant des boules de glaces.

Pour en savoir plus sur ces histoires inspirantes, suivez #WomenWhoDontHoldBack.

SOURCE Häagen-Dazs