HABANOS, S.A. ALCANÇOU EM 2022 UM FATURAMENTO DE US$ 545 MILHÕES

- A empresa líder mundial no marketing de charutos Premium teve um aumento de 2% em relação ao ano anterior.

- A rede mundial de pontos de venda oficiais para seus produtos também cresceu cerca de 10% em comparação a 2021.

- Espanha, França, Alemanha, China e Suíça são os 5 principais mercados da Habanos.

HAVANA, 27 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Corporación Habanos, S.A., que comercializa 27 marcas Premium feitas "Totalmente a mão com Long Filler" e registradas como Protected Apellations of Origin (P.A.O), anunciou seus resultados financeiros para 2022 coincidindo com a apresentação do 23rd Habano Festival. Durante o último ano fiscal, a empresa registrou uma receita de US$ 545 milhões, experimentando um crescimento de 2% em comparação com o ano fiscal de 2021.

"Esses resultados refletem a combinação perfeita da paixão que todos sentimos neste maravilhoso negócio Habano e a força de nossas marcas. Eles colocam a cereja no topo do tabaco único que cresce nesta terra e que oferece momentos e experiências incomparáveis aos amantes de todo o mundo", diz Maritza Carrillo González e Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera, Co-Presidents of Habanos, S.A.

A Habanos, S.A. continuou seus esforços para facilitar o acesso de apreciadores aos seus produtos, apoiando a criação de novos pontos de venda especializados ao redor do mundo Até o momento, a empresa conta com um total de 4.769 pontos de venda especializados, quase 10% a mais do que em 2021, divididos em: 17 Cohiba Atmosphere; 157 franquias La Casa del Habano, com uma superfície total de 18.689 m²; 587 Habanos Terrace e Habanos Lounge; 1.264 Habanos Specialist, além de 2.744 Habanos Point.

Esta ampla rede de distribuição e comercialização especializada permite que os produtos da Habanos, S.A. sejam comercializados em mais de 140 países nos cinco continentes. Assim, por volume de vendas, os mercados que mais geraram vendas para a empresa durante 2022 foram Espanha, França, Alemanha, China e Suíça. Por região, a Europa continua sendo o principal mercado da Habanos, com 53,7% do valor de vendas, seguida pela região Ásia-Pacífico (19,3%), as Américas (15,3%) e a África e o Oriente Médio (11,7%).

Ao longo de 2022, Habanos, S.A. manteve o compromisso com a inovação, apresentando vários novos produtos em todo o mundo e regionalmente, sem renunciar à qualidade e ao caráter tradicional que tornam seus produtos únicos. Alguns dos lançamentos mais notáveis foram Montecristo Wide Edmundo, Quai D'Orsay N.º. 52 e La Gloria Cubana Glorias, bem como a Quai D'Orsay Imperiales, apoiando assim a recuperação de canais importantes, como Duty Free e Travel Retail.

Durante a coletiva de imprensa, também foram revelados os primeiros detalhes das novidades que a Habanos, S.A. traz para a 23.ª edição do Habano Festival. O primeiro produto a ser lançado nesta edição do Festival Habano desta semana é a nova vitola Montecristo Open Slam. Com essa adição, a Línea Open é expandida e será a primeira a incorporar o design renovado da Line em suas caixas e bandas. Além disso, será apresentado o lançamento da vitola Bolívar New Gold Medal, um produto exclusivo para a rede internacional de lojas franqueadas especializadas La Casa del Habano. E para finalizar, será apresentada a Línea Maestra da Partagás, a linha mais elegante e exclusiva da marca e a primeira do portfólio da Habanos, S.A. cujas três vitolas — Origen, Rito e Maestro — são feitas com tabaco 100% das plantações de San Luis*.

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADE

Durante o evento de apresentação, a Habanos, S.A. revelou os detalhes do programa do Festival, que mais uma vez este ano oferecerá cinco dias cheios de atividades centradas na cultura da Habano, na melhor gastronomia e em shows que não deixarão os fãs mais leais deste evento anual indiferentes.

* P.A.O. *Denominação de Origem Protegida.

*Nota do Editor: receita do Habanos Group em 2022 é de US$ 545 milhões, uma variação positiva de +2% em relação ao ano anterior, em taxas de câmbio constantes (dados de 2022 em taxas de câmbio constantes: US$ 578 milhões em comparação a US$ 568 milhões em 2021).

FONTE Habanos, S.A.

