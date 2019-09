Habanos S.A. apresenta a première mundial da nova bitola da marca Cohiba, Novedosos, na Espanha

A apresentação do Cohiba Novedosos será realizada em 21 de setembro nos jardins do Museo del Traje, em Madri. O evento, sob o slogan inspirado na exclusividade da marca "Algo único", será organizado pelo Club Pasion Habanos. Os convidados terão o privilégio de provar esse Habano, além de desfrutar uma experiência única ao experimentar uma ampla seleção de produtos gourmet, música e muitas outras surpresas inesperadas.

Na ocasião, a Cohiba, a mais prestigiosa marca de tabaco do mundo, com mais de 50 anos de história, irá apresentar sua produção exclusiva de Novedosos. Esses charutos são feitos "Totalmente a Mano con Tripa Larga" (totalmente à mão com bucha longa), com folhas selecionadas em Vuelta Abajo*, a melhor região do mundo para cultivo de tabaco, em Pinar del Río*, Cuba, e produzido por enroladores (torcedores) de charutos cubanos especializados. O lançamento será apresentado em um estojo luxuoso, criado especialmente para a marca, com acabamento em preto brilhante e o padrão de grade característico da Cohiba. Além disso, cada um dos Habanos tem um anel adicional que indica sua produção exclusiva para as lojas La Casa del Habano e Habanos Specialists.

A Cohiba é a única marca de Habanos em que três dos quatro tipos de folhas são usados em sua confecção, Seco, Ligero e Medio Tiempo, que passam por fermentação adicional em barris. Esse processo especial se traduz em aroma e sabor que só podem ser encontrados nessa marca.

Com mais de 50 anos de história, a Cohiba é a marca mais prestigiosa de tabaco do mundo. Criada em 1966, sua produção se destinou, por muitos anos, a servir de presente a autoridades públicas nacionais e internacionais. Desde então, seus charutos são produzidos na prestigiosa fábrica El Laguito, em Havana. A marca deve seu nome a uma palavra arcaica, usada pelos índios Taíno, habitantes nativos da ilha, para definir as folhas enroladas do tabaco que fumavam e que Cristóvão Colombo viu pela primeira vez em Cuba, em 1492. Cohiba foi, então, o primeiro nome dado ao tabaco.

La Casa del Habano é uma rede internacional de pontos de venda franqueados, com mais de 148 lojas, em mais de 50 países.

* Denominação de origem protegida.

