HABANOS, S.A. APRESENTA COHIBA 55 ANIVERSARIO EDICIÓN LIMITADA MUNDIAL

A apresentação ocorreu dentro da área de distribuição da Phoenicia T.A.A. Cyprus e foi realizada em formato híbrido com eventos presenciais em nove países (Chipre, Grécia, Iraque, Costa do Marfim, Jordânia, Kuwait, Líbano, Arábia Saudita e Nigéria) e virtualmente para todos os aficionados do mundo que desejavam presenciar o lançamento ao vivo.

Mais de dois mil usuários se inscreveram na plataforma www.cohiba55.com para presenciar o lançamento em primeira mão, e cerca de mil convidados participaram dos eventos presenciais, sendo os primeiros a degustar este exclusivo Cohiba Edición Limitada.

Ernesto González, diretor de marketing operacional da Habanos, S.A., que viajou para Limassol, no Chipre, para presenciar em primeira mão um dos eventos organizados no local, afirmou:"É um prazer estar aqui para comemorar o aniversário da marca de maior prestígio no setor de charutos premium. Durante esses 55 anos, no âmbito da marca Cohiba, desenvolvemos um portfólio meticuloso em cada detalhe, elaborado para os aficionados mais exigentes e, além disso, a Cohiba liderou a inovação e o desenvolvimento de produtos especiais que são introduzidos no mercado de forma muito limitada e exclusiva." De acordo com Mohammed Zeidan, presidente da Phoenicia Trading, "A Cohiba é tradição, é cultura, é história... é Cuba!."

Como novidade da noite, Walid Saleh, CEO da Phoenicia T.A.A Cyprus, apresentou o lançamento do Cohiba "Premier" Edition, que compreende o primeiro lote do Cohiba 55 Edición Limitada-Limited Edition, em estojos de luxo, numerados de 1 a 10.000, contendo cinco desses Habanos exclusivos. Além disso, esta produção inclui um anel exclusivo que menciona o nome "Premier", e será vendido exclusivamente no território do distribuidor.

Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera e Inocente Núñez, copresidentes da Habanos, S.A., destacaram que a "Cohiba sempre estabeleceu tendências, não apenas em nosso portfólio, mas também no setor de charutos premium em todo o mundo. Vale ressaltar que esses 55 anos exigiram muita perseverança e trabalho árduo para fazer da Cohiba o que ela é hoje. Cohiba é uma palavra que se traduz na mente de todos como o melhor Habano do mundo. É um nome que significa tradição, cultura, propriedades organolépticas, além da fama inconfundível e inquestionável".

O Cohiba 55 Aniversario Edición Limitada chegará aos mercados do mundo todo em uma caixa de madeira contendo dez magníficos Habanos. Além disso, esta Edición Limitada incorpora pela primeira vez um anel com os mais altos padrões de qualidade, dando-lhe um toque de distinção para o seu aniversário e destacando a personalidade que este Habano contém em si.

Este Habano foi produzido sob uma cuidadosa seleção de folhas de capa, enchimento e capote, colhidas pelos melhores produtores de Vuelta Abajo*, zona de Pinar del Río*, em Cuba*. Exclusivo entre outros do setor, os Habanos com até três folhas de enchimento (seco e ligero) da Cohiba passam por uma fermentação adicional em barris. Este tratamento especial confere aos charutos Cohiba um aroma e sabor inconfundíveis que não são encontrados em nenhuma outra marca. A Cohiba é a marca de maior prestígio no mundo do tabaco, a elite dos Habanos e, aos 55 anos, ainda é uma marca em contínua renovação e inovação, sempre desejada e atraente para os aficionados atuais e futuros.

Phoenicia T.A.A (Cyprus)

Phoenicia T.A.A (Cyprus) Ltd, com sede em Limmassol, Chipre, distribuidora exclusiva da Habanos, S.A, para o Egito, África Continental (exceto Argélia, Marrocos e África do Sul), Malta, Grécia, Turquia, Ucrânia, Chipre, Líbano, Síria, Jordânia, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Omã, Irã, Afeganistão e Paquistão.

Notas de degustação

Cohiba 55 Aniversario Edición Limitada

Dimensões: cepo 57 x 150 mm de comprimento

Nome da fábrica: Victoria

Um Habano de excelente aparência com capa marrom escuro e brilhante

Excelente fumaça e combustão.

Força: médio a forte.

Tempo médio de 50 minutos.

Sugestão de harmonização: Rum Extra Añejo 25 anos.

* Denominação de Origem Protegida

