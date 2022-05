HABANOS, S.A. FÜHRT COHIBA 55 ANIVERSARIO EDICIÓN LIMITADA WELTWEIT EIN

Die Präsentation fand im Vertriebsgebiet von Phoenicia T.A.A. Cyprus statt und wurde in einem hybriden Format mit physischen Veranstaltungen in neun Ländern (Zypern, Griechenland, Irak, Elfenbeinküste, Jordanien, Kuwait, Libanon, Saudi-Arabien und Nigeria) abgehalten. An den virtuellen Events konnten alle Fans auf der ganzen Welt teilnehmen, die die Markteinführung live miterleben wollten.

Mehr als 2.000 Benutzer registrierten sich auf der Plattform www.cohiba55.com , um die Markteinführung aus erster Hand zu erleben, und rund 1.000 Gäste nahmen an den physischen Veranstaltungen teil und waren damit die ersten, die in den Genuss dieser exklusiven Cohiba Edición Limitada kamen.

Ernesto González, Operativer Marketingleiter von Habanos, S.A., der nach Limassol in Zypern reiste, um eine der Veranstaltungen selbst vor Ort mitzuerleben, erklärte: „Es ist eine Freude, hier zu sein und das Jubiläum der renommiertesten Marke der Welt für Premium-Zigarren zu feiern. In den letzten 55 Jahren haben wir unter der Marke Cohiba ein bis ins Detail durchdachtes Portfolio für die anspruchsvollsten Liebhaber entwickelt. Außerdem hat Cohiba die Innovation und Entwicklung von Spezialprodukten vorangetrieben, die in sehr limitierten Auflagen und mit sehr exklusivem Charakter auf den Markt gebracht werden." Mohammed Zeidan, der Präsident von Phoenicia Trading, betonte: „Cohiba ist Tradition, ist Kultur, ist Geschichte, ist Kuba".

Als Neuheit des Abends präsentierte Walid Saleh, CEO von Phoenicia T.A.A Cyprus, die neue Cohiba „Premier" Edition, die die erste Charge der streng limitierten Cohiba 55 Edición Limitada in von 1 bis 10.000 durchnummerierten Luxuskisten enthält, in denen sich je fünf dieser exklusiven Havanna-Zigarren befinden. Darüber hinaus umfasst diese Produktion einen einzigartigen Ring, der den Namen „Premier" trägt und ausschließlich im Vertriebsgebiet verkauft wird.

Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera und Inocente Núñez, die Co-Präsidenten von Habanos, S.A., betonten: „Cohiba hat schon immer Trends gesetzt – nicht nur in unserem Portfolio, sondern auch im weltweiten Premium-Zigarrensektor. Es hat immerhin 55 Jahre Ausdauer und harte Arbeit gekostet, um Cohiba zu dem zu machen, was es heute ist. Das Wort Cohiba wird von jedermann als beste Havanna-Zigarre der Welt verstanden. Der Name steht für Tradition, Kultur, organoleptische Merkmale und unverwechselbaren und unbestreitbaren Ruhm."

Die Cohiba 55 Aniversario Edición Limitada wird in einer Holzkiste mit 10 prächtigen Havanna-Zigarren in Märkte auf der ganzen Welt geliefert. Darüber hinaus enthält diese Edición Limitada zum ersten Mal einen Fußring mit den höchsten Qualitätsstandards, die ihr zum Jubiläum einen edlen Touch verleiht und die Persönlichkeit der Habanos hervorhebt.

Diese Havanna-Zigarre wurde unter sorgfältiger Auswahl von Deck-, Einlage- und Umblattblättern hergestellt, geerntet von den besten Produzenten der Vuelta Abajo*, Zone in Pinar del Río*, Cuba*. Für die Cohiba, eine ganz besondere Havanna-Zigarre, werden bis zu drei Füllblätter („seco" und „ligero") zusätzlich in Fässern fermentiert. Diese spezielle Behandlung verleiht der Cohiba ein unverwechselbares Aroma und Geschmack, die bei keiner anderen Marke zu finden sind. Cohiba ist die prestigeträchtigste Marke in der Tabakwelt, die Elite unter den Havanna-Zigarren und mit 55 Jahren immer noch eine Marke in ständiger Erneuerung und Innovation, attraktiv und stets begehrt bei aktuellen und zukünftigen Liebhabern.

Phoenicia T.A.A (Cyprus)

Phoenicia T.A.A (Cyprus) Ltd mit Sitz in Limmassol, Zypern, ist der exklusive Distributor von Habanos, S.A, für Ägypten, Kontinentalafrika (außer Algerien, Marokko und Südafrika), Malta, Griechenland, Türkei, Ukraine, Zypern, Libanon, Syrien, Jordanien, Irak, Kuwait, Saudi-Arabien, Bahrain, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Iran, Afghanistan und Pakistan.

Verkostungsnotizen

Cohiba 55 Aniversario Edición Limitada

Dimensionen: 57 Ringmaß x 150 mm Länge

Name der Fabrik: Victoria

Eine ästhetisch herausragende Havanna-Zigarre mit einem dunklen und glänzenden braunen Deckblatt

Ausgezeichnete Eigenschaften bei Rauch und Verbrennung.

Mittlere bis volle Stärke.

Rauchzeit ca. 50 Minuten.

Tipps zum Kombinieren: Rum Extra Añejo 25 Años

* Geschützte Ursprungsbezeichnungen

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1821590/Habanos_Cohiba_55.jpg

