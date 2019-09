Habanos, S.A. apresenta na França a première mundial da primeira Edição Limitada do Quai D'Orsay: Senadores

A apresentação do Quai D'Orsay Senadores será realizada em 12 de setembro, em Paris, França. O evento irá reunir cerca de 150 convidados, que irão desfrutar a experiência única em um iate luxuoso, ao longo do maravilhoso rio Sena, onde terão o privilégio apreciar essa primeira edição limitada da marca Quai D'Orsay.

O lançamento será apresentado em um estojo único, projetado exclusivamente para a primeira edição limitada da marca. A caixa contém 25 Habanos feitos "Totalmente a Mano con Tripa Larga" (totalmente à mão com bucha longa), após uma cuidadosa seleção das folhas da capa, bucha e capote na prestigiosa região de Vuelta Abajo*, em Pinar del Río*, considerada a melhor terra do mundo para o cultivo do tabaco.

A marca Quai D'Orsay celebra seu 45o aniversário em 2019, o ano em que os amantes desses Habanos poderão desfrutar essa nova bitola, a Senadores, distinguida pelo sabor suave dessa mistura da marca.

A marca Quai D'Orsay deve sua origem ao sabor refinado do mercado francês. Criada nos anos 70, ela emprestou seu nome da famosa avenida parisiense à margem do Rio Sena. Produzidos a pedido do ministro das Finanças da França, à época, esses Habanos reúnem o refinamento e a arte dos franceses com a autenticidade e paixão dos cubanos. Desde o começo, o Quai D'Orsay cativou os entusiastas franceses, que apreciavam a arte do bom fumo, através de uma mistura característica que seduziu através de sua delicadeza aromática e notas doces.

Coprova e Seita Cigares

A Seita Cigares vem distribuindo os charutos da marca Quai D'Orsay nas últimas décadas e o fará até o final de setembro de 2019. A partir do último trimestre de 2019, a Coprova, distribuidora exclusiva de Habanos na França, será responsável pela distribuição e promoção da classe Quai D'Orsay, além das outras marcas de Habanos já no portfólio da Coprova.

* Denominação de origem protegida.

HABANOS SA

