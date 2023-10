Habanos, S.A. APRESENTADA EM CURAÇAO A NOVA BITOLA VEGUEROS CENTROGORDOS NOS DIAS DOS HABANOS CARIBENHOS

A nova bitola foi apresentada pela Caribbean Cigars Corporation NV, distribuidora exclusiva da Habanos, S.A. para Curaçao, Caribe e América Central, para mais de 150 convidados encantados durante os Dias dos Habanos Caribenhos.

A bitola Vegueros CentroGordos (cepo de 54 x 100 mm de comprimento) estará à venda exclusivamente em lojas Habano ao redor do mundo.

LA HABANA, Cuba, 3 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Habanos, S.A., junto com sua distribuidora exclusiva para Curaçao, Caribe e América Central, a Caribbean Cigars Corporation NV, apresentou uma nova bitola da renomada marca Vegueros, CentroGordos, na cidade de Willemstad. Em um fim de semana memorável e repleto de atividades, a terceira edição do Dia dos Habanos Caribenhos foi realizada no Hotel Kontiki. Mais de 150 participantes privilegiados, incluindo revendedores locais, varejistas e aficionados de cerca de 10 países da América Central e do Caribe, puderam desfrutar desta nova bitola em estreia mundial. Além de degustar as bitolas Vegueros CentroGordos e Bolívar Gold Medal acompanhadas de runs exclusivos, eles puderam desfrutar de competições, apresentações exclusivas, leilão de humidor e tudo isso com o melhor da música cubana.

Durante o primeiro dia, os participantes puderam participar de diversas conferências, apreciar harmonizações de Vegueros com os melhores runs do Caribe e desfrutar de uma caminhada espetacular ao longo da costa de Curaçao. Para concluir, um coquetel de recepção e boas-vindas, com as melhores ofertas gastronômicas, proporcionaram o ambiente perfeito para uma noite memorável. As atividades continuaram no dia seguinte, quando os convidados puderam participar do Concurso da Cinza Mais Longa, no qual o participante Don Bakhuis, de Curaçao, foi o vencedor, e também desfrutaram de um fumo especial e harmonização com a bitola Bolivar Gold Medal e o Rum Varadero de 15 anos. O evento terminou com chave de ouro com uma festa intitulada La Gran Noche, acompanhada por um delicioso jantar e música da ilha, durante a qual os participantes testemunharam o leilão de humidor, onde o Humidor Vegueros com 216 Habanos, arrecadou US$ 20,000 que serão doados ao sistema de Saúde Pública Cubana.

O Vegueros CentroGordos é um produto que pode ser encontrado nas lojas Habano ao redor do mundo. Esta nova bitola com um cepo espesso fará com que os aficionados fiquem impressionados com este Habano especial, que vem renovar e enriquecer a marca Vegueros com um formato inovador. Ela será apresentada em uma lata de metal de 16 Habanos,"totalmente fabricados à mão com enchimento longo" após uma cuidadosa seleção das folhas de invólucro, enchimento e aglutinante das plantações Vuelta Abajo*, onde é produzido o melhor tabaco do mundo, na região Pinar del Rio*, Cuba*.

Esta nova bitola junta-se ao portfólio da marca Vegueros, que foi criada para homenagear todos os agricultores cubanos que, de geração em geração, cultivaram tabaco em Pinar del Río*, com um formato moderno que será altamente apreciado pelos fumantes atuais. A bitola do CentroGordos, com cepo 54 x 100 mm de comprimento, chega ao mercado com uma imagem nova e um novo formato que a tornará acessível a um espectro mais amplo de fumantes.

Os amantes de Habanos que gostam de charutos de intensidade média poderão encontrar a nova bitola Vegueros CentroGordos após o seu lançamento nos diferentes pontos de venda oficiais nos mais de 140 países onde aHabanos, S.A., distribui os seus produtos.

(P.A.O.) * Denominações de Origem Protegidas

