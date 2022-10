HABANOS, S.A. APRESENTOU O MONTECRISTO WIDE EDMUNDO EM ESTREIA MUNDIAL NA ESPANHA

"La Noche Edmundo", organizada pelo Club Pasión Habanos, foi realizada no estádio Cívitas Metropolitano em 1º de outubro para apresentar a nova vitola da linha Edmundo de Montecristo.

HAVANA, 3 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Tabacalera, parceira e distribuidora exclusiva da Habanos, S.A. na Espanha, apresentou o Montecristo Wide Edmundo em estreia mundial em Madri, na Espanha, em um evento organizado pelo Club Pasión Habanos sob o nome de "La Noche Edmundo".

No incomparável cenário do estádio Cívitas Metropolitano, mais de 350 entusiastas sortudos tiveram a oportunidade de provar pela primeira vez esta vitola única, além de desfrutarem de um jantar exclusivo oferecido pelo grupo Paraguas, cujo portfólio inclui alguns dos restaurantes mais sofisticados da capital espanhola.

A noite mágica, que combinou música, gastronomia e, naturalmente, os melhores Habanos, foi repleta de surpresas, concursos e várias experiências.

Além de um grande grupo de especialistas entusiastas e profissionais do mundo da Habanos, a apresentação do Montecristo Wide Edmundo foi realizada por Juan Girón, diretor de comunicações da Tabacalera S.L.U., e contou com a presença de José María López Inchaurbe, vice-presidente de desenvolvimento, e de Ernesto González e Alejandro Fernández-Blanco, ambos do departamento de marketing operacional da Habanos, S.A.

"A Montecristo é um símbolo de tradição, história e uma referência de sabor para os entusiastas, que ao longo dos anos evoluiu e tornou-se uma referência em inovação, estilo e tendência, e a chegada do Wide Edmundo é a prova disso", disse José María López Inchaurbe, vice-presidente de desenvolvimento da Habanos, S.A.

Anunciado durante o Habanos World Days de 2021, o Montecristo Wide Edmundo é o quarto charuto e o de cepo mais grosso da emblemática linha Edmundo da Montecristo. Esta nova vitola será lançada em outubro em pontos de venda oficiais da Habanos por toda a Espanha.

Notas de degustação

O Montecristo Wide Edmundo (Linha Edmundo) foi elaborado "totalmente à mão com long-filler" com folhas de capa, filler e capote provenientes de Vuelta Abajo*, na região de Pinar del Río*, onde o melhor tabaco do mundo é produzido e confeccionado por talentosos torcedores de charutos cubanos.

Vitola de Galera: Duke nº 3. 125 mm x 21,43 mm. Cepo 54. 13,22 gramas.

Capa : cor carmelita, com graxa, sedosa, fina, com brilho fosco.

: cor carmelita, com graxa, sedosa, fina, com brilho fosco. Sabor : muito amadeirado, vegetal, tostado, com nuances amargas, terrosas e picantes, deixando um retrogosto de café, castanhas, pontas de cacau, canela, baunilha, noz moscada e melaço leve.

: muito amadeirado, vegetal, tostado, com nuances amargas, terrosas e picantes, deixando um retrogosto de café, castanhas, pontas de cacau, canela, baunilha, noz moscada e melaço leve. Aroma : tostado, torrado, picante e doce em segundo plano, deixando nuances de cedro, couro, café, passas, amêndoas, baunilha, canela e melaço.

: tostado, torrado, picante e doce em segundo plano, deixando nuances de cedro, couro, café, passas, amêndoas, baunilha, canela e melaço. Força : começa média e atinge de média a forte.

: começa média e atinge de média a forte. Tiro : bom.

: bom. Combustão : uniforme e homogênea.

: uniforme e homogênea. Cinzas : cinza fosco médio com traços metálicos cinza claro, compactas e de longa duração.

: cinza fosco médio com traços metálicos cinza claro, compactas e de longa duração. Tempo de queima: aproximadamente uma hora.

