HABANOS, S.A. BATE RECORDE DE FATURAMENTO, ATINGINDO 568 MILHÕES DE DÓLARES

A Habanos, S.A. mantém sua posição de liderança com crescimento de 15% em 2021.

Espanha, China , Alemanha, França e Suíça lideram o ranking de países com maior mercado da Habanos, S.A.

Habanos, S.A. anuncia que realizará uma noite de gala dedicada ao 55º aniversário de sua marca de maior prestígio, a Cohiba, em 9 de setembro, em Havana .

HAVANA, 10 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Corporación Habanos, S.A. divulgou seus dados financeiros do ano fiscal de 2021, no qual obteve um faturamento de 568 milhões de dólares, com um crescimento de 15% em relação ao ano anterior.

"Os resultados de 2021 confirmam o caminho sólido em que estamos, apesar da crise causada pela Covid-19. No ano passado, ultrapassamos a marca de 500 milhões de dólares em vendas de charutos premium em todo o mundo, um recorde histórico da categoria e uma prova do enorme potencial de nosso negócio. Estamos muito orgulhosos de liderar a categoria de charutos premium e continuar a crescer apesar do cenário vivenciado nos últimos dois anos", afirmaram Inocente Núñez Blanco e Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera, copresidentes da Habanos, S.A.

No ranking por país, os cinco maiores mercados da Habanos, S.A. em termos de volume de vendas foram Espanha, China, Alemanha, França e Suíça. A Espanha e a China foram novamente os mercados mais importantes. Por região, a Europa continua sendo o principal mercado da Habanos, com 59% do volume de vendas, seguida pela Ásia-Pacífico (16%), América (14%) e África e Oriente Médio (11%).

Leopoldo Cintra González, vice-presidente comercial, e José María López Inchaurbe, vice-presidente de desenvolvimento da Habanos, S.A., afirmaram: "Na Habanos, S.A. mantemos nosso compromisso de oferecer a melhor experiência a nossos aficionados, produtos exclusivos e novidades, tudo de acordo com a qualidade, tradição e origem única que fazem de nossos Habanos um produto de luxo apreciado em todo o mundo. Nossos aficionados permaneceram fiéis à Habanos e a seus sabores e, em muitos casos, ao longo do último ano, incorporaram em seu consumo doméstico vitolas e marcas que costumavam fazer parte de um consumo mais social."

O quadro excepcional que vivenciamos em consequência da pandemia levou a certas mudanças nos hábitos de consumo. Nesse novo contexto, a empresa conseguiu se adaptar e, juntamente com seus distribuidores exclusivos, conseguiu manter viva a paixão pela Habanos como resultado de suas estratégias de marketing, lançamentos, novos produtos, eventos virtuais e, quando possível, eventos presenciais.

Outro segredo do sucesso foi o conceito de varejo, que continua sendo um aspecto essencial do negócio da Habanos, com base na especialização, produtos exclusivos e bom atendimento. Essas conceitos de varejo são um atrativo diferenciado para os amantes de charutos Habanos e premium. Apesar das circunstâncias de 2021, no final do ano a empresa tinha 20 Cohiba Atmosphere, 160 La Casa del Habano (aumento de 3%), 1.217 Habanos Specialist, 2.465 Habanos Point (aumento de 7%) e 486 Habanos Lounge/Habanos Terrace. Esses números são a prova do sucesso estratégico dessas lojas.

Estamos cientes do impacto e dos atrasos no fornecimento de algumas de nossas vitolas mais vendidas, causados principalmente pela pandemia e pela alta demanda internacional. Apesar dessa situação, foram exportados 38 novos produtos em 2021, e já observamos, após o primeiro trimestre de 2022, uma melhora gradual em termos de fornecimento.

Alguns dos lançamentos mais esperados pelos aficionados: Cohiba Ambars, Cohiba Ideales e Cohiba Edición Limitada 2021, todos dedicados ao 55º aniversário da marca, não puderam ser apresentados e degustados no famoso Festival del Habano, que foi cancelado em 2021 e 2022, mas foram apresentados em um evento virtual inovador chamado Habanos World Days. Hoje, a Habanos, S.A. tem o prazer de anunciar que realizará uma noite de gala para comemorar o 55º aniversário de sua marca de maior prestígio, a Cohiba, em 9 de setembro em Havana, em Cuba. Em breve, essas e outras surpresas serão anunciadas com mais detalhes nos canais oficiais da Habanos, S.A..

Habanos redefine o conceito de luxo em charutos premium

Como acontece todos os anos nesta época, a Habanos, S.A. atualizou os preços de venda de todo seu portfólio para a rede de distribuição. Para 2022, eles foram definidos levando em consideração os atuais aspectos exigentes que afetam todos os setores, incluindo o mercado de charutos de luxo e premium, e uma nova estratégia de homogeneização global no segmento mais alto da pirâmide de preços.

A inquestionável liderança mundial da Cohiba, o fortalecimento de seu posicionamento com novos projetos ainda mais exclusivos e o desequilíbrio entre a oferta (limitada pelos aspectos únicos da marca) e a demanda desenfreada por suas vitolas, colocam a marca número um da Habanos não apenas como a marca de charutos premium mais exclusiva do mundo, mas no mesmo nível das marcas mais exclusivas em todos os setores de luxo. A Habanos, S.A. decidiu reforçar esse posicionamento e fixar os preços da Cohiba de maneira uniforme em nível global, tendo como referência o Hong Kong RRSP.

Essa decisão se aplica de forma semelhante à marca Trinidad, que consolida sua posição entre a elite das marcas da Habanos, tornando-se a marca boutique da Habanos por excelência.

Outras vitolas e linhas de valor inquestionável em marcas como Montecristo, Partagás ou Romeo y Julieta também estão elevando os preços de alguns de seus itens mais exclusivos, de forma similar às marcas Cohiba e Trinidad, e redefinindo o conceito de luxo no setor de charutos premium.

Corporación Habanos, S.A.

A Corporación Habanos, S.A. é líder mundial na comercialização de charutos Premium em Cuba e no resto do mundo. Para isso, conta com uma rede de distribuição exclusiva presente nos cinco continentes e em mais de 150 países. Para mais informações, acesse www.habanos.com

A Habanos, S.A. comercializa 27 marcas premium totalmente fabricadas à mão e identificadas como denominação de origem protegida (P.D.O.), incluindo Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey e H. Upmann, entre outras. Os Habanos são fabricados Totalmente a Mano há mais de 500 anos e, desde então, tornaram-se uma referência mundial.

* Denominação de Origem Protegida

Mais informações sobre a Habanos, S.A.:

www.habanos.com

https://www.instagram.com/habanos_oficial/

https://twitter.com/Habanos_Oficial

https://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DA

FONTE Habanos S.A

SOURCE Habanos S.A