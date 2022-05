HABANOS, S.A. DÉPASSE SON MEILLEUR CHIFFRE D'AFFAIRES ET ATTEINT 568 MILLIONS DE DOLLARS

Habanos, S.A. maintient sa position de leader avec une croissance de 15 % en 2021.

L'Espagne, la Chine, l'Allemagne, la France et la Suisse sont en tête du classement des pays les plus importants pour Habanos, S.A.

Habanos, S.A. annonce qu'elle tiendra une soirée de gala dédiée au 55e anniversaire de sa marque la plus prestigieuse, Cohiba, le 9 septembre à La Havane.

LA HAVANE, 10 mai 2022 /PRNewswire/ -- Corporación Habanos, S.A., a publié ses données financières pour l'exercice 2021, au cours duquel elle a réalisé un chiffre d'affaires de 568 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 15 % par rapport à l'année précédente.

« Les résultats de 2021 confirment la solidité de notre trajectoire, malgré la crise due à la COVID-19. L'an dernier, nous avons dépassé la barre des 500 millions de dollars pour les ventes mondiales de cigares haut de gamme, un record historique pour cette catégorie qui témoignage de l'énorme potentiel de notre entreprise. Nous sommes très fiers d'être en tête de la catégorie des cigares haut de gamme et de continuer à croître malgré les situations vécues au cours des deux dernières années », ont déclaré Inocente Núñez Blanco et Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera, co-présidents de Habanos, S.A.

Dans le classement par pays, les 5 premiers marchés de Habanos, S.A. en termes de volume de ventes sont l'Espagne, la Chine, l'Allemagne, la France et la Suisse. L'Espagne et la Chine étaient encore une fois les marchés les plus importants. Par région, l'Europe reste le principal marché de Habanos, avec 59 % du volume des ventes, suivie par l'Asie-Pacifique (16 %), l'Amérique (14 %) et l'Afrique et le Moyen-Orient (11 %).

Leopoldo Cintra González, vice-président commercial, et José Maria López Inchaurbe, vice-président du développement de Habanos, S.A., considèrent que « Chez Habanos, S.A. nous maintenons notre engagement d'offrir la meilleure expérience à nos aficionados, des produits exclusifs et des nouveautés, tout en respectant la qualité, la tradition et l'origine unique qui font de nos Habanos des produits de luxe appréciés dans le monde entier. Nos aficionados sont restés fidèles aux Habanos et à leurs goûts et, souvent au cours de l'année passée, ils ont incorporé dans leur consommation domestique des vitolas et des marques qui faisaient autrefois partie d'une consommation plus sociale. »

La situation exceptionnelle que nous avons vécue à cause de la pandémie a entraîné certains changements dans les habitudes de consommation. Dans ce nouveau contexte, l'entreprise a su s'adapter et, avec ses distributeurs exclusifs, a su maintenir la passion pour Habanos grâce à ses stratégies marketing, ses lancements, ses nouveaux produits, ses événements virtuels et, lorsque cela était possible, ses rencontres face à face.

Une autre clé du succès a été le concept de magasin, qui continue d'être un aspect essentiel de l'entreprise Habano, basé sur la spécialisation, des produits exclusifs et un service de qualité. Ces concepts de magasin sont une attraction unique pour les amateurs de cigares Habano et Premium. Malgré la situation en 2021, à la fin de l'année, la société comptait 20 Cohiba Atmosphere, 160 La Casa del Habano (+3 %), 1 217 Habanos Specialist, 2 465 Habanos Point (+7 %) et 486 Habanos Lounge/Habanos Terrace. Ces chiffres sont la preuve du succès stratégique de ces concepts.

Nous sommes conscients des répercussions sur l'offre de certaines de nos vitolas les plus vendues, et des retards, causés en grande partie par la pandémie et la forte demande internationale. Malgré cette situation, 38 nouveaux produits ont été exportés en 2021 et déjà, après le premier trimestre de 2022, nous observons une amélioration progressive de l'offre.

Quelques-unes des sorties les plus attendues des aficionados : Cohiba Ambar, Cohiba Ideales et Cohiba Edición Limitada 2021, tous dédiés au 55e anniversaire de la marque, n'ont pas pu être présentés et dégustés au célèbre Festival Habano, annulé en 2021 et 2022, mais ont été présentés lors d'un événement virtuel innovant appelé Habanos World Days. Aujourd'hui, Habanos, S.A. a le plaisir d'annoncer qu'elle tiendra une soirée de gala pour célébrer le 55e anniversaire de sa marque la plus prestigieuse, Cohiba, le 9 septembre à La Havane, à Cuba. Cet événement et d'autres surprises seront bientôt annoncés plus en détail par les canaux officiels de Habanos, S.A.

Habanos redéfinit le concept de luxe dans les cigares Premium

Comme chaque année autour de cette période, Habanos, S.A. a mis à jour ses prix de vente pour le réseau de distribution pour l'ensemble de son portefeuille. Pour 2022, ils ont été établis en tenant compte des aspects exigeants actuels affectant tous les secteurs, y compris le marché des cigares de luxe et Premium, et une nouvelle stratégie d'homogénéisation mondiale dans le segment le plus élevé de la pyramide des prix.

Le leadership incontestable de Cohiba dans le monde, le renforcement de son positionnement avec de nouveaux projets encore plus exclusifs et le déséquilibre entre l'offre (limitée par les caractéristiques uniques de la marque) et la demande inarrêtable pour ses vitolas, placent la marque numéro un de Habanos non seulement au rang de marque de cigares haut de gamme la plus exclusive au monde, mais aussi des marques les plus exclusives dans tous les secteurs du luxe. Habanos, S.A. a décidé de renforcer ce positionnement et d'uniformiser les prix de Cohiba au niveau mondial, en prenant le prix de vente suggéré de Hong Kong comme référence.

Cette décision s'applique également à la marque Trinidad, qui consolide sa position parmi l'élite des marques Habanos en devenant la marque boutique Habanos par excellence.

D'autres vitolas et lignes d'une valeur incontestable dans des marques comme Montecristo, Partagás ou Romeo y Julieta augmentent également les prix de certains de leurs articles les plus exclusifs, comme Cohiba et Trinidad, et redéfinissent le concept de luxe dans le secteur des cigares haut de gamme.

À propos de Corporación Habanos, S.A.

Corporación Habanos, S.A. est un leader mondial de la commercialisation de cigares Premium, tant à Cuba que dans le reste du monde. Elle dispose à cet effet d'un réseau de distribution exclusif présent sur les cinq continents et dans plus de 150 pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.habanos.com

Habanos, S.A. commercialise 27 marques Premium entièrement fabriquées à la main et identifiées comme Appellation d'origine protégée (AOP), dont Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey et H. Upmann, entre autres. Les Habanos sont fabriqués entièrement à la main depuis plus de 500 ans et sont devenus depuis une référence dans le monde entier.

* Appellations d'origine protégées

Plus d'informations sur Habanos, S.A. :

www.habanos.com

