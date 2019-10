Habanos, S.A. faz apresentação prévia exclusiva da jarra de charutos H. Upmann Magnum 56 em Cannes

Essa bitola pertence à marca considerada a referência dos Habanos mais refinados e é comercializada em uma jarra com 20 unidades de Habanos feitos "Totalmente a Mano con Tripa Larga" (totalmente à mão com bucha longa) de folhas especialmente selecionadas por enroladores (torcedores) especializados de charutos cubanos, na área de Vuelta Abajo*, em Pinar del Río*, considerada a melhor região do mundo para cultivo de tabaco.

O charuto Magnum 56 é um Habano com uma bitola de calibre grosso, seguindo as tendências dos amantes dos Habanos e tem um sabor com intensidade de suave a média, que caracteriza essa mistura da marca.

A Cúpula Global de Duty Free e Varejo de Viagem Internacional, em Cannes (França), organizada dentro da Exposição e Conferência Mundial da TFWA, foi realizada de 29 de setembro (domingo) a 4 de outubro (sexta-feira). Além da jarra do H. Upmann Magnum 56, a Habanos, S.A expôs alguns de seus lançamentos de 2019 mais emblemáticos, tais como o Trinidad Media Luna e Topes, Romeo y Julieta Maravillas 8, que celebra o Ano Novo Chinês, e a Edição Limitada de 2019 do Quai d'Orsay Senadores. A Cúpula Global exibiu marcas premium e os visitantes também puderam desfrutar diversas conferências e oficinas (workshops), que completaram um programa abrangente.

O evento em Cannes foi a ocasião perfeita para celebrar o 25º aniversário da Corporación Habanos, S.A., com a realização de um jantar especial de tributo à empresa, que teve a presença de todos os altos executivos da Habanos, S.A. e de muitos de seus principais distribuidores, de diversas partes do mundo.

Uma menção especial deve ser feita a Herman Upmann, o criador da marca H. Upmann em 1844. O amor pelos Habanos levou o banqueiro alemão a se estabelecer em Havana, em 1840, onde ele fundou um banco e uma fábrica de Habanos. O banco fechou, mas sua marca de Habanos continua viva até hoje e é considerada um exemplo dos Habanos mais refinados, com um sabor de intensidade de suave a média. As medalhas de ouro que adornam a caixa foram conquistadas pela marca em 11 feiras internacionais durante o Século XIX e constituem um elemento distintivo de sua apresentação. Com uma faixa de bitola caracterizada por seu sabor de suave a médio, os Habanos da Linea Magnum são altamente reconhecíveis.

* Denominação de origem protegida.

