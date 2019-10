Habanos, S.A. presenta en Cannes y en exclusiva La Jarra H. Upmann Magnum 56

LA HABANA, 7 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. ha presentado en Cannes, durante el evento The Duty Free & Travel Retail Global Summit, un nuevo producto exclusivo para Duty Free y Travel Retail, la Jarra H. Upmann Magnum 56. Contiene 20 unidades de la vitola Magnum 56 (cepo 56 x 150 mm de largo) de la prestigiosa marca H. Upmann.

