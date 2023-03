A noite homenageou a marca Partagás com o lançamento de sua Línea Maestra com três novas vitolas: Origen, Rito e Maestro

A nova linha é a primeira na história da Habanos, S.A. a ser produzida com tabaco 100% de San Luis*

Os lucros do tradicional Humidor Auction totalizaram 11.220.000 euros , que serão integralmente doados ao sistema Cuban Public Healthcare

HAVANA, 4 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Após uma semana de atividades inesquecíveis, o 23rd Habano Festival culminou ontem à noite com o Gala Dinner realizado no Centro de Convenções Pabexpo. Cerca de 1.200 participantes desfrutaram dessa noite mágica complementada por música nacional e internacional, dança e até mesmo fogos de artifício indoor, que iluminaram a apresentação do novo lançamento da Habanos, S.A. O Gala também contou com a presença do Presidente da República de Cuba, Miguel Díaz Canel, que participou do evento com outras autoridades governamentais.

Partagás Línea Maestra

A noite homenageou a marca Partagás com o lançamento da Línea Maestra, a linha mais premium da marca, composta por três novas vitolas: Origen ( cepo 46 x 154 mm de comprimento), Rito (cepo 52 x 168 mm de comprimento) e Maestro (cepo 56 x 132 mm de comprimento). Todas essas vitolas chegarão ao mercado em uma caixa especial contendo 20 unidades.

Pela primeira vez na história da marca e do portfólio da Habanos, S.A., as vitolas dessa nova linha Partagás serão produzidas com tabaco 100% cultivado em San Luis*, nas plantações Vuelta Abajo*, localizadas na região de Pinar del Río*, o que lhes confere uma complexidade aromática especial sem perder o caráter único da marca.

O vitolário do Partagás se caracteriza por uma ampla variedade de formatos, com mais de 30 em seu portfólio, que está em constante crescimento e inovação. A Línea Maestra homenageia a "Origen" (origem) única daquele que é considerado o melhor tabaco do mundo, o aprendizado e a tradição que transformam o prazer de um Habano em um "Rito" (ritual) e os "Maestros" (mestres) responsáveis por criar uma obra de arte para os amantes da Habano.

Maritza Carrillo González e Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera, copresidentes da Habanos, S.A., explicaram que "Durante esses dias, nós celebramos e homenageamos a Montecristo, Bolívar e Partagás, três marcas que são, sem dúvida, muito queridas e especiais para os fãs da Habano. Visitamos as plantações de Pinar del Río e as fábricas Partagás e La Corona, onde são produzidos alguns de nossos emblemáticos Habanos, todos eles 'feitos totalmente à mão com enchimento longo', e retomamos nossa tradicional feira comercial e seminário com produtos e especialistas de todo o mundo. Assistimos também à apresentação das novidades que a Habanos, S.A. tem para 2023. Estamos firmemente convencidos de que essas novas vitolas vão manter e, acima de tudo, inflamar a paixão pela Habanos compartilhada por todos os fãs".

A Noite de Gala também contou com um Hall da Fama que ilustrou o grande trabalho de todos os "mestres" que fizeram da Habano o que ela é hoje. Além disso, os participantes puderam posar para retratistas, que fizeram ilustrações em tempo real, proporcionando a eles uma lembrança muito especial da ocasião.

A noite, apresentada por Ray Cruz e Clarita García, contou com duas orquestras dirigidas pelo maestro Manolito Simonet, além de um espetáculo audiovisual circense e de dança. Entre os artistas que animaram a noite estavam Zule Guerra, Lily Dayli, Vocal Leo, Bárbara Llanes, Leo Vera, Tammy López, Cristian Alejandro e Rodrigo Sosa. Além disso, as companhias de dança Lizt Alfonso, Fumescu e Habana Compass Dance surpreenderam os convidados com suas apresentações. O concerto de encerramento foi oferecido pelo conjunto musical pioneiro da música disco-dance na Europa, Boney M., com uma formação praticamente nova, mas que sob o legado de Bobby Farrell, continua oferecendo um espetáculo único.

Um dos destaques da noite de gala foi o leilão dos umidores exclusivos dedicados às seis marcas globais da Habanos: Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey and H. Upmann. A arrecadação totalizou 11.220.000 euros e, como de costume, esse valor será integralmente doado ao sistemaCuban Public Healthcare.

Em especial, o Cohiba Humidor arrecadou 4.200.000 euros, quebrando mais uma vez o próprio recorde. Essa peça exclusiva é confeccionada em madeira, metais e pedras semipreciosas, e sua suntuosidade reafirma o posicionamento cosmopolita e elegante da marca. Tem capacidade para 500 Habanos, todos cuidadosamente selecionados das prestigiadas linhas da marca Cohiba. Nessa ocasião, o umidor foi leiloado juntamente com um relógio Audemars Piguet exclusivo que foi doado por um indivíduo anônimo para o leilão.

Além disso, durante a noite, o casal vencedor do concurso Habanos World Challenge, formado por Sr. Antonios Pasparakis e Sr. Efthimios Karakristianoudis, foi anunciado, e os prêmios Habanos 2022 foram entregues, premiando as personalidades cujo trabalho e paixão fazem dos Habanos um produto único no mundo. Aqui estão os vencedores:

Habano Award em comunicação: Jasim Ahmed

Habano Award em produção: Yoandi Rodríguez Porra

Habano Award em negócios: Blanca Alsogaray

* Denominação de origem protegida

Clique aqui para baixar imagens de alta resolução do evento.

