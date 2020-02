Habanos, S.A. poursuit la croissance de ses activités, atteignant un chiffre d'affaires de 531 millions de dollars

« Les marchés se comportent de manière très satisfaisante, préservant notre position sur les marchés matures et augmentant notre présence et nos ventes, en particulier sur les marchés émergents tels que la Chine continentale et le Moyen-Orient, qui deviennent de plus en plus importants pour Habanos », ont déclaré Inocente Núñez et Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera, Co-Presidents de Habanos, S.A. « Après 25 ans, Habanos, S.A. est toujours présente dans plus de 140 pays. Les exportations continuent de croître, ce qui, à son tour, est très important pour le pays. »

Le classement des 5 principaux marchés pour Habanos, S.A. en termes de volume de ventes est l'Espagne, la Chine, la France, l'Allemagne et Cuba. En terme de régions, l'Europe reste le principal marché pour Habanos, avec 53 % des ventes (en volume), suivie par les Amériques (18 %), l'Afrique et le Moyen-Orient (15 %) et l'Asie-Pacifique (14 %).

Leopoldo Cintra González, Commercial Vice-President, et José María López Inchaurbe, Vice-President of Development of Habanos, S.A., sont convaincus que « 2019 a été une nouvelle année fructueuse en termes de commercialisation, grâce aux nombreuses initiatives innovantes que nous avons lancées, qui contribuent largement à notre position de leader incontesté du tabac haut de gamme dans le monde. »

Lors de la conférence de presse, ont également été révélés certains des nouveaux produits qui seront présentés pendant le festival, qui célèbrera cette année le 30e anniversaire du réseau de franchises, La Casa del Habano. Cette année, le festival, qui accueillera des participants de plus de 60 pays, accordera une importance spéciale à la marque Montecristo, qui fêtera son 85e anniversaire, et à la marque Romeo y Julieta pour son 145e anniversaire. De plus, Bolívar présentera le Bolívar Belicosos Finos Reserva Cosecha 2016.

L'Édition limitée pour 2020 sera également dévoilée lors du festival : Partagás Legado. En outre, à l'occasion du 175e anniversaire de la marque Partagás, la cave à cigares spéciale dont seulement 450 exemplaires seront produits, Partagás Tropicales, sera présentée.

*(A.O.P.) Appellations d'origine protégée

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1093728/Habanos.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1093627/Vitola_Bolivar_Belicosos_Finos_Reserva_Cosecha_2016.jpg

