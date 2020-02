Negócios da Habanos, S.A. continuam a crescer, com faturamento de 531 milhões

HAVANA, 24 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Corporación Habanos, S.A., que comercializa com exclusividade, em todo o mundo, as 27 marcas de charutos Habanos, todos feitos "Totalmente a mano" ("Totalmente à mão"), divulgou, durante o XXII Festival dos Habanos, os resultados financeiros do ano fiscal de 2019, que registraram um faturamento de US$ 531 milhões, com crescimento de 2%, a uma taxa de câmbio constante, em comparação com o ano anterior.

