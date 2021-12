Habanos, S.A. präsentiert Juan López Selección Especial zur Weltpremiere in Benelux

Ernesto González, Operational Marketing Director, und Rodrigo González, Strategic Marketing Director von Habanos, S.A., sagen: „Juan Lopez Selección Especial überrascht die anspruchsvollsten Liebhaber mit ihrem exquisiten Aroma und ihrem ausgezeichneten Geschmack. 20 regionale Editionen unter dieser Marke zeigen ihre große Akzeptanz in den verschiedenen Habanos-Märkten auf der ganzen Welt."

Dieses neue Produkt wird in einer speziellen Kiste präsentiert, die 25 Habanos enthält, die „Totalmente a Mano con Tripa Larga"- vollständig von Hand mit langem Füller gefertigt warden-, nach einer sorgfältigen Auswahl von Blättern aus der Region Vuelta Abajo*), der Region, die als das Anbaugebiet des besten Tabaks der Welt gilt.

Diese neue Vitola erinnert an das 150-jährige Jubiläum der Marke Juan López und das 30-jährige Bestehen des Franchise-Netzwerks La Casa del Habano, das sich durch die Exzellenz seiner Dienstleistungen und das Prestige seiner Produkte auszeichnet. Die Juan Lopez Selección Especial, mit einer geraden Form und einem Format mittlerer bis voller Stärke- wird ausschließlich über das Netzwerk der Fachgeschäfte von La Casa del Habano vertrieben.

Jorge Pérez, Franchise-Direktor von La Casa del Habano in Habanos, S.A., wies darauf hin, dass „eines der wichtigsten Dinge an La Casa del Habano die exklusive und begrenzte Einführung von Produkten ist, die nur an diesen Verkaufsstellen vermarktet werden. Dies ist der Fall bei der Einführung von Juan López Selección Especial, die von den Liebhabern sicher sehr gut aufgenommen werden". Die Franchisenehmer von La Casa del Habano Benelux und ihre Kunden werden die ersten sein, die Juan López Selección Especial Habanos (Fabrikname Fortunas) probieren können.

Juan López ist eine Marke, die in den 1870er Jahren gegründet wurde. Juan López Selección Especial wurde „Totalmente a Mano con Tripa Larga" - in Handarbeit mit langem Füller - mit Deckblatt, Füller und Bindemittelblättern aus der Zone Vuelta Abajo*) in der Region Pinar del Río*), Kuba*) gefertigt und zwar von erfahrenen kubanischen Zigarrenrollern.

Bei Casas del Habano finden Zigarrenliebhaber und Liebhaber des weltweit besten Tabaks die vielfältigste Auswahl an Produkten, die in jedem der Märkte erhältlich sind, sowie spezielle Produktionen, die für dieses Netzwerk von Geschäften geschaffen wurden, laden Sie ein, sich zu entspannen und das Produkt bequem zu genießen.

Verkostungsnotizen

Juan López Selección Especial

Maße: 52 Ringmaß x 170 mm Länge.

Eine Habano Zigarre mit Charakter und großer Vielseitigkeit.

Schönes glattes, glänzendes und perfektes Deckblatt.

Aromen, die an süße, holzige Noten und an grünen Tee mit floralen Akzenten erinnern. Im zweiten Drittel kommen Noten von Gewürzen, Kakao und geröstetem Kaffee zum Vorschein. Im dritten Drittel, mehr Komplexität, Hinzufügen von subtilen Noten von angenehm bitterem Geschmack, Hervorhebung einer großen Balance zwischen Aromen und Geschmacksrichtungen.

angenehm bitterem Geschmack, Hervorhebung einer großen Balance zwischen Aromen und Geschmacksrichtungen. Gleichmäßiges Abbrennen, makelloser, perfekter Zug, weder zu groß noch zu klein.

Die Asche entwickelt sich sehr kompakt, mit dem charakteristischen Grau des Vuelta-Abajo-Bodens.

Rauchzeit: Mehr als eine Stunde purer Genuss in mittlerer bis voller Stärke.

Diese prächtige Habano passt sehr gut zu mindestens 15 Jahre altem Rum aus Zentral-Kuba oder zu 18 Jahre altem schottischem Whisky.

Laguito 1492 (Cubacigar Benelux NV)

Das Unternehmen mit mehr als 55 Jahren Geschichte wurde 1965 unter dem Namen Robert Suter SA gegründet. 2006 wurde es in Cubacigar Benelux NV umbenannt und firmiert heute als Laguito 1492 NV.

Ursprünglich konzentrierte es sich auf den Import und Vertrieb von Schweizer Zigarren in Belgien und Luxemburg.1992 wurde das Unternehmen exklusiver Importeur und Vertreiber aller Habano-Marken für die Benelux-Staaten. Heute bietet das Unternehmen ein breites Sortiment von mehr als 250 Referenzen, verteilt über mehr als 400 spezialisierte Verkaufsstellen, klassifiziert nach den von Habanos, S.A. auf internationaler Ebene implementierten Einzelhandelskonzepten. Dazu gehören 10 La Casa del Habano Franchise-Stores und 100 Habanos-Spezialisten. Zusätzlich zum inländischen Markt. Laguito 1492 bedient auch die Duty Free- / Travel-Retail-Kanäle.

Der Benelux-Markt gilt, aufgrund seiner Größe und Tradition in Bezug auf die Erfahrung seiner Einzelhändler, als ein wichtiger Markt für Habanos.

Corporación Habanos, S.A.

Corporación Habanos, S.A. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Vermarktung von Premium-Zigarren sowohl in Kuba als auch im gesamten Ausland. Zu diesem Zweck verfügt es über ein exklusives Vertriebsnetz in den fünf Kontinenten und in mehr als 150 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.habanos.com

Habanos, S.A. vertreibt 27 Premium-Marken, Totalmente a Mano (vollständig handgefertigt) und durch die geschützten Ursprungsbezeichnungen (P.A.O.) abgedeckt, einschließlich Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey und H. Upmann. Habanos werden seit mehr als 500 Jahren Totalmente a Mano (vollständig von Hand gefertigt) und sind seitdem ein Qualitätsmaßstab für die ganze Welt geworden.

*) Protected Appelations of Origin (geschützte Ursprungsbezeichnungen)

Weitere Informationen über Habanos, S.A.:

www.habanos.com

https://www.instagram.com/habanos_oficial/

https://twitter.com/Habanos_Oficial

https://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DA

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1702221/HABANOS_SA.jpg

Related Links

https://mma.prnewswire.com/media/1702221/HABANOS_SA.jpg

https://www.habanoscigares.com/



SOURCE HABANOS SA