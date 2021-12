Habanos, S.A. apresenta Juan López Selección Especial em estreia mundial no Benelux

De acordo com Ernesto González, diretor de Marketing Operativo e Rodrigo González, diretor de Marketing Estratégico da Habanos, S.A., a "Juan Lopez Selección Especial chega para surpreender os fãs mais exigentes com seu aroma requintado e excelente sabor. As vinte edições regionais com esta marca demonstram sua grande aceitação nos diferentes mercados da Habanos em todo o mundo."

Este novo produto é apresentado em uma caixa especial que contém 25 Habanos feitos "Totalmente a Mano con Tripa Larga"- Feito 100% à mão com enchimento longo-, após uma cuidadosa seleção de folhas provenientes da região de Vuelta Abajo*, terra onde o considerado melhor tabaco do mundo é cultivado.

Esta nova bitola comemora o 150ºaniversário da marca Juan López e o 30º aniversário da rede de franquias La Casa del Habano, sinônimo de excelência por seus serviços e produtos renomados. O Juan Lopez Selección Especial, com formato reto e intensidade médio a forte, será comercializado exclusivamente na rede de lojas especializadas da La Casa del Habano.

Jorge Pérez, diretor de franquia da La Casa del Habano da Habanos, S.A., ressaltou que "um dos aspectos mais importantes da La Casa del Habano é o lançamento exclusivo e limitado de produtos que são comercializados apenas nestes pontos de venda. É o caso do lançamento do Juan López Selección Especial, que certamente será muito bem recebido pelos amantes de charutos." Os franqueados do Benelux da La Casa del Habano e seus clientes serão os primeiros a degustar o Juan López Selección Especial Habanos (nome de fábrica Fortunas).

Juan López é uma marca estabelecida nos anos 1870. O Juan López Selección Especial é fabricado "Totalmente a Mano con Tripa Larga"- Feito 100% à mão com enchimento longo - com as folhas da capa, miolo e capote vindas da área de Vuelta Abajo*, na região de Pinar del Río*, em Cuba*, e fabricadas por experientes enroladores de charutos cubanos.

Na Casas del Habano, os amantes e entusiastas do que é considerado o melhor tabaco do mundo encontrarão a mais variada seleção de produtos disponíveis em cada um dos mercados, além de produções especiais desenvolvidas para esta rede de lojas, que o convidam para relaxar e desfrutar o produto com conforto.

Notas de degustação

Juan López Selección Especial

Dimensões: cepo 52 x 170 mm de comprimento.

· Um charuto Habano de personalidade e grande versatilidade.

· Capa perfeita com lindo aspecto oleoso e brilhante.

· Aromas sugestivos de notas doces e amadeiradas de chá verde com nuances florais. Entrando no segundo terço, são reveladas notas de especiarias, cacau e café torrado. No terceiro terço, mais complexidade, acrescentando notas sutis de amargor equilibrado, destacando um grande equilíbrio entre aromas e sabores.

· Mesmo queimando, mantém aspecto impecável, fluxo perfeito, nem muito grande nem muito pequeno.

· As cinzas evoluem bem compactas, com o cinza típico do solo Vuelta Abajo.

· Tempo de queima: mais de uma hora de puro prazer com intensidade média a forte.

· Este magnífico Habano combina muito bem com runs cubanos centrais envelhecidos por no mínimo 15 anos ou com uísques escoceses de 18 anos.

Laguito 1492 (Cubacigar Benelux NV)

Com mais de 55 anos de história, a empresa foi fundada em 1965 com o nome de Robert Suter SA. Em 2006, ela foi rebatizada para Cubacigar Benelux NV e agora opera com o nome Laguito 1492 NV.

Originalmente, o negócio concentrava-se na importação e distribuição de charutos suíços na Bélgica e em Luxemburgo. Em 1992, a empresa passou a ser importadora e distribuidora exclusiva para o Benelux de todas as marcas de Habanos. Atualmente, a empresa oferece uma ampla variedade de mais de 250 referências distribuídas em mais de 400 pontos de venda especializados, classificados de acordo com os conceitos de varejo implementados pela Habanos, S.A. em nível internacional. Entre eles estão dez lojas franqueadas La Casa del Habano e cem pontos especializados da Habanos. Além do mercado interno, a Laguito 1492 também atende aos canais Duty Free / Travel Retail.

O mercado do Benelux, devido ao seu tamanho e tradição em termos de experiência de seus varejistas, é considerado um mercado importante para os Habanos.

Corporación Habanos, S.A.

A Corporación Habanos, S.A. é líder mundial na comercialização de charutos premium em Cuba e no resto do mundo. Para isso, conta com uma rede de distribuição exclusiva presente nos cinco continentes e em mais de 150 países. Para mais informações, acesse www.habanos.com

A Habanos, S.A. comercializa 27 marcas premium fabricadas "Totalmente a Mano" (100% feito à mão) e cobertas pela Denominação de Origem Protegida (DOP), como Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey e H. Upmann, entre outras. Os Habanos são fabricados Totalmente a Mano (100% feito à mão) há mais de 500 anos e, desde então, tornaram-se uma referência de qualidade em todo o mundo.

*Denominação de Origem Protegida.

