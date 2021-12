Habanos, S.A. présente Juan López Selección Especial en première mondiale au Benelux

Selon Ernesto González, directeur du marketing opérationnel, et Rodrigo González, directeur du marketing stratégique de Habanos, S.A., « Juan Lopez Selección Especial vient surprendre les aficionados les plus exigeants avec son arôme exquis et son goût excellent. Les 20 éditions régionales sous cette marque démontrent sa grande acceptation sur les différents marchés de Habanos dans le monde. »

Ce nouveau produit est présenté dans un coffret spécial qui contient 25 Habanos fabriqués « Totalmente a Mano con Tripa Larga » - Entièrement à la main avec une tripe longue - après une sélection minutieuse de feuilles provenant de la région de Vuelta Abajo*, la terre où est cultivé le meilleur tabac du monde.

Cette nouvelle vitole commémore le 150e anniversaire de la marque Juan López et le 30e anniversaire du réseau de franchises La Casa del Habano, marqué par l'excellence de ses services et le prestige de ses produits. Le Juan Lopez Selección Especial, de forme droite et de format moyen à fort, sera exclusivement commercialisé dans le réseau de magasins spécialisés de La Casa del Habano.

Jorge Pérez, directeur de franchise de La Casa del Habano de Habanos, S.A., a souligné que « l'une des choses les plus importantes de La Casa del Habano est le lancement exclusif et limité de produits qui ne sont commercialisés que dans ces points de vente C'est le cas du lancement de Juan López Selección Especial, qui sera certainement très bien accueilli par les aficionados ». Les franchisés de La Casa del Habano Benelux et leurs clients seront les premiers à déguster les Habanos Juan López Selección Especial (nom d'usine Fortunas)

Juan López est une marque créée dans les années 1870. Juan López Selección Especial a été fabriqué « Totalmente a Mano con Tripa Larga »- Entièrement à la main avec une tripe longue - avec des feuilles de cape, de tripe et de sous-cape provenant de la zone de Vuelta Abajo*, dans la région de Pinar del Río*, Cuba*, et fabriquées par des rouleurs de cigares cubains experts.

Chez Casas del Habano, les aficionados et les amateurs de ce qui est considéré comme le meilleur tabac du monde trouveront la sélection la plus variée de produits disponibles sur chacun des marchés, ainsi que des productions spéciales créées pour ce réseau de magasins, qui vous invitent à vous détendre et à déguster le produit dans le confort.

Notes de dégustation

Juan López Selección Especial

Dimensions : Calibre 52 x longueur 170 mm.

· Un cigare Habano de caractère et d'une grande polyvalence.

· Belle cape huileuse, brillante et parfaite.

· Arômes évoquant des notes douces, boisées, de thé vert avec des accents floraux. En entrant dans le deuxième tiers, des notes d'épices, de cacao et de café torréfié se révèlent. Au troisième tiers, plus de complexité, ajoutant des notes subtiles d'amertume équilibrée, soulignant un grand équilibre entre les arômes et les saveurs.

· Une combustion régulière, un tirage impeccable, une bouffée parfaite, ni trop grande ni trop petite.

· La cendre évolue de manière très compacte, avec le gris caractéristique du sol de Vuelta Abajo.

· Temps de combustion : Plus d'une heure de pur plaisir dans une force moyenne à corsée.

· Ce magnifique Habano se marie très bien avec les rhums de Central Cuban âgés d'au moins 15 ans ou avec les whiskies écossais de 18 ans d'âge.

Laguito 1492 (Cubacigar Benelux NV)

Avec plus de 55 ans d'histoire, la société a été fondée en 1965 sous le nom de Robert Suter SA. En 2006, elle a été rebaptisée Cubacigar Benelux NV et opère désormais sous le nom de Laguito 1492 NV.

À l'origine, elle se concentrait sur l'importation et la distribution de cigares suisses en Belgique et au Luxembourg. En 1992, la société est devenue l'importateur et le distributeur exclusif pour le Benelux de toutes les marques Habanos. Aujourd'hui, la société propose un large assortiment de plus de 250 références distribuées par plus de 400 points de vente spécialisés, classés selon les concepts de vente au détail mis en œuvre par Habanos, S.A. au niveau international. Parmi ceux-ci, on compte 10 magasins franchisés La Casa del Habano et 100 spécialistes Habanos. En plus du marché national. Laguito 1492 dessert également les canaux Duty Free / Travel Retail.

Le marché du Benelux, de par sa taille et sa tradition en termes d'expérience de ses détaillants, est considéré comme un marché important pour Habanos.

Corporación Habanos, S.A.

Corporación Habanos, S.A. est un leader mondial dans la commercialisation de cigares Premium tant à Cuba que dans le reste du monde. Elle dispose à cet effet d'un réseau de distribution exclusif présent sur les cinq continents et dans plus de 150 pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.habanos.com .

Habanos, S.A. commercialise 27 marques Premium produites Totalmente a Mano (entièrement à la main) et couvertes par les Appellations d'Origine Protégée (AOP), dont Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey et H. Upmann, entre autres. Les Habanos sont fabriqués Totalmente a Mano (entièrement à la main) depuis plus de 500 ans et sont devenus depuis lors une référence de qualité dans le monde entier.

*Appellations d'origine protégées

