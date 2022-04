- HABANOS, S.A. PRESENTÓ LA NUEVA VITOLA H. UPMANN MAGNUM 52 PARA CONMEMORAR EL AÑO DEL TIGRE SEGÚN EL CALENDARIO LUNAR CHINO

- The Pacific Cigar Co. LTD e Infifon Hong Kong Limited, distribuidores exclusivos de Habanos, S.A. han presentado en un "unboxing virtual" la nueva vitola Magnum 52 de H. Upmann, en conmemoración al Año Nuevo Chino

LA HABANA, 6 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A., de la mano de sus distribuidores para Asia Pacífico y China, The Pacific Cigar Company e Infifon Hong Kong Limited, presentó su nueva vitola H. Upmann Magnum 52 a través de un "unboxing" virtual con el que se celebró la llegada del producto al mercado.