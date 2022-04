HABANOS, S.A. PRÉSENTE LE NOUVEAU MAGNUM 52 DE H. UPMANN POUR COMMÉMORER L'ANNÉE DU TIGRE SELON LE CALENDRIER LUNAIRE CHINOIS

Le Magnum 52 de la marque H. Upmann (calibre annulaire 52 x 148 mm de long), est une vitole produite en quantités limitées mais qui sera disponible sur tous les marchés Habanos. Cette vitole est présentée dans une boîte spéciale contenant 18 Habanos « Entièrement faits à la main avec un rembourrage long » , après une sélection minutieuse des feuilles de cape, de rembourrage et de liant provenant de la zone de Vuelta Abajo* dans la région de Pinar del Río* (Cuba), considérée comme l'origine des meilleurs produits du tabac au monde.

« Considérant que la Chine a été le premier marché de Habanos, S.A. en termes de volume de ventes en 2020, nous sommes heureux de commémorer le Nouvel An chinois pour la troisième année consécutive avec une vitole telle que 'Magnum 52' sous la marque H. Upmann. Nous sommes convaincus que les aficionados de Habanos accueilleront avec enthousiasme ce lancement mondial, qui sera disponible sur tous les marchés, mais en quantités limitées puisqu'il s'agit d'une production exclusive », ont déclaré M. Leopoldo Cintra González, vice-président commercial, et M. José María López Inchaurbe, vice-président du développement de Habanos, S.A.

M. Dag Holmboe, PDG de The Pacific Cigar Company, a déclaré : « H. Upmann's Magnum 52 est une nouvelle vitole qui exprime le caractère raffiné de la marque avec une teneur légère à moyenne, et qui offre sa très haute qualité et son arôme inimitable. Nous nous attendons à un excellent accueil de la part des aficionados de Habanos sur le marché asiatique. »

Herman Upmann était un banquier allemand dont l'amour pour les cigares cubains l'a amené à s'installer à La Havane en 1840. Il a fondé une banque et une usine Habanos dans la ville. La banque a fini par fermer, mais sa marque de cigares haut de gamme est toujours en activité. Tous ses cigares sont « Entièrement faits à la main avec un rembourrage long », à l'aide des feuilles de la région de Vuelta Abajo*, dans la région de Pinar del Rio*.

La société Pacific Cigar Co. LTD (PCC) et Infifon Hong Kong Limited, sont les distributeurs exclusifs de Habanos, S.A. pour la région asiatique.

Notes de dégustation

H. Upmann Magnum 52

Taille : 52 x 148 mm de longueur

Une belle cape et une fabrication magistrale

Des arômes torréfiés dès le début

Excellente combustion

Tirage parfait

Un Habano de grande qualité et équilibré

Dosage moyen équilibré

Idéal avec le Ron de 11 ans d'âge et un café Arabica de torréfaction moyenne.

11 ans d'âge et un café Arabica de torréfaction moyenne. Temps de combustion : environ une heure

Corporación Habanos, S.A.

Corporación Habanos, S.A. est un leader mondial de la commercialisation de cigares Premium, tant à Cuba que dans le reste du monde. Elle dispose à cet effet d'un réseau de distribution exclusif présent sur les cinq continents et dans plus de 150 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.habanos.com .

Habanos, S.A. commercialise 27 marques Premium entièrement fabriquées à la main et identifiées comme Appellation d'Origine Protégée (AOP), dont Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey et H. Upmann, entre autres. Les cigares cubains Habanos sont fabriqués entièrement à la main depuis plus de 500 ans et sont devenus depuis une référence dans le monde entier.

*Appellations d'origine protégées

