Hábitat para la Humanidad Internacional anuncia una donación de más de USD 1 millón de la Fundación Álvarez & Marsal para apoyar esfuerzos de recuperación tras desastres de largo plazo.

La donación financiará proyectos de reparación y construcción nueva en comunidades del sur de Florida y Puerto Rico.

ATLANTA, 31 de enero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hábitat para la Humanidad Internacional anunció hoy que ha recibido una donación de más de USD 1 millón de la Fundación Álvarez & Marsal, el brazo filantrópico de la firma global de servicios profesionales Álvarez & Marsal (A&M). La donación ayudará a abordar las necesidades de largo plazo relacionadas con vivienda para familias con bajos ingresos afectadas por desastres naturales en el sur de Florida y Puerto Rico.

Durante los próximos dos años, la donación financiará 20 proyectos de reparación de viviendas y dos nuevos proyectos de construcción de viviendas, para servir a unas 88 personas de Englewood en Florida y San Juan y Ponce en Puerto Rico.

Tony Álvarez II, cofundador de Álvarez & Marsal, dijo: "Estamos encantados de unir fuerzas con Hábitat para la Humanidad Internacional y promover las iniciativas de la organización en San Juan y Ponce, Puerto Rico, y en la ciudad de Englewood, en el sur de Florida. A&M comparte el compromiso de Hábitat de apoyar a las comunidades afectadas por desastres, así como ofrecerles ayuda y esperanza durante sus momentos más difíciles. Nos honra apoyar los esfuerzos de Hábitat para procurar que los residentes de San Juan, Ponce y Englewood puedan reconstruir sus viviendas y sus vidas".

Hábitat para la Humanidad Puerto Rico sigue respondiendo a la destrucción por las inundaciones mortales y la devastación generalizada tras los huracanes María y Fiona, los cuales dejaron a millones de personas en situación de vulnerabilidad. En los municipios de San Juan y Ponce, un gran número de viviendas sufrieron daños significativos.

Al menos el 40% de los hogares en San Juan y el 51% de los hogares en Ponce viven por debajo de la línea de pobreza. Muchas viviendas son autoconstruidas y no logran soportar el impacto de un desastre natural. Hábitat Puerto Rico utilizará los fondos de la Fundación Álvarez & Marsal para ayudar a que las familias afectadas por el huracán en San Juan y Ponce tengan viviendas permanentes y duraderas, y continúen sus esfuerzos de respuesta y recuperación tras el huracán.

Incluso antes de la devastación provocada por los huracanes de 2022, las comunidades con bajos ingresos en el sur de Florida ya experimentaban una crisis de vivienda. En Englewood, muchas familias, todavía conmocionadas por la destrucción del huracán Ian, sufrieron daños adicionales en sus viviendas debido al huracán Nicole un mes después.

Hábitat para la Humanidad Charlotte County ha estado trabajando en la comunidad de Englewood desde 1987 y ha ayudado a más de 529 familias a ser propietarias de vivienda. Con este financiamiento, Hábitat Charlotte County tendrá la capacidad de reparar y reconstruir viviendas en la comunidad de Englewood.

"Agradecemos a la Fundación Álvarez & Marsal por su compromiso con las familias de Puerto Rico y del sur de Florida que continúan enfrentando desafíos de vivienda", dijo Adrienne Goolsby, vicepresidenta senior de Hábitat para la Humanidad Internacional, Estados Unidos y Canadá. "Cuando ocurre un desastre, a menudo deja a las familias en las situaciones más vulnerables e inimaginables. Los fondos de la Fundación Álvarez & Marsal reforzarán nuestros esfuerzos en respuesta y recuperación ante desastres a largo plazo y nos permitirán abordar mejor las necesidades de vivienda y alojamiento relacionadas con desastres. Estamos orgullosos de asociarnos con la Fundación Álvarez & Marsal y esperamos crear soluciones que garanticen que las familias y comunidades reconstruyan más fuerte que antes".

Acerca de Hábitat para la Humanidad

Impulsada por la visión de que cada persona necesita un lugar digno para vivir, Hábitat para la Humanidad nació como un movimiento de base en una granja comunitaria interracial del sur de Georgia, EE. UU. Desde su fundación en 1976, la organización de vivienda con principios cristianos ha crecido hasta convertirse en una organización sin fines de lucro líder mundial en vivienda, que trabaja en comunidades locales en los 50 estados de los EE. UU. y en más de 70 países. Las familias y personas que necesitan una mano se asocian con Hábitat para la Humanidad para construir o mejorar un lugar al cual llamar hogar. Los propietarios de una vivienda Hábitat ayudan a construir sus propias viviendas junto con voluntarios y pagan una hipoteca asequible. A través de apoyo financiero, voluntariado o una voz más para apoyar la vivienda asequible, cada persona puede ayudar a las familias a alcanzar la fuerza, estabilidad y autosuficiencia que necesitan para construir mejores vidas para sí mismas. A través de la vivienda, empoderamos a las personas. Para obtener más información, visite: habitat.org.

Sobre Álvarez & Marsal

Empresas, inversionistas y entidades gubernamentales de todo el mundo recurren a Álvarez & Marsal (A&M) en busca de liderazgo, acción y resultados. De propiedad privada desde su fundación en 1983, A&M es una empresa líder en servicios profesionales a nivel mundial que ofrece servicios de asesoramiento, mejora del rendimiento empresarial y gestión de cambio estratégico. Cuando los enfoques convencionales no son suficientes para generar una transformación e impulsar el cambio, los clientes buscan nuestra experiencia y capacidad para ofrecer soluciones prácticas a sus problemas únicos.

Con más de 7 000 personas en los cinco continentes, entregamos resultados tangibles a corporaciones, juntas directivas, firmas de capital privado, bufetes de abogados y agencias gubernamentales que enfrentan desafíos complejos. Nuestros líderes sénior y sus equipos aprovechan el legado de reestructuración de A&M para ayudar a las empresas a actuar de manera decisiva, catapultar el crecimiento y acelerar los resultados. Somos operadores experimentados, consultores de clase mundial, antiguos reguladores y autoridades de la industria, con un compromiso compartido de informar a los clientes lo que realmente se necesita para convertir el cambio en un activo comercial estratégico, gestionar el riesgo y liberar valor en cada etapa de crecimiento.

Para obtener más información, visite: AlvarezandMarsal.com. Siga a A&M en LinkedIn, Twitter y Facebook.

