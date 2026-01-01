HABROK 4K 2.0 : une nouvelle ère pour la chasse numérique tout-en-un

HIKMICRO réinvente l'expérience de chasse numérique

HANGZHOU, Chine, 1er janvier 2026 /PRNewswire/ -- La chasse évolue. Les chasseurs modernes délaissent progressivement les optiques traditionnelles au profit des optiques numériques immersives. Avec ses nouvelles jumelles HABROK 4K 2.0, HIKMICRO confirme son rôle de pionnier en proposant la solution tout-en-un la plus avancée du marché.

Speed Speed HM_92_P HM_72_P

HIKMICRO améliore continuellement ses performances en combinant son expertise technologique aux retours d'expérience des chasseurs sur le terrain. En 2024, la marque a révolutionné les dispositifs hybrides avec les premières jumelles HABROK 4K, combinant technologies thermiques et capteur CMOS dans une seule optique.

Aujourd'hui, HIKMICRO franchit une nouvelle étape avec la sortie des jumelles HABROK 4K 2.0, prévue le 15 décembre 2025 en Europe.

La technologie avancée des HABROK 4K 2.0 s'accorde parfaitement avec les instincts naturels des chasseurs, révélant les subtilités du terrain comme jamais auparavant.

La philosophie tout-en-un de ces jumelles permet de repérer immédiatement la signature thermique d'un animal, puis de basculer sur une observation couleur nette pour une identification précise, même au crépuscule. À cela s'ajoute une vision nocturne infrarouge très détaillée, offrant une observation fiable en obscurité totale. L'ensemble est intégré dans un format compact, dont la manipulation et l'aspect sont semblables à ceux des jumelles traditionnelles.

Un chef de produit HIKMICRO résume :

« Les jumelles HABROK 4K 2.0 s'appuient sur un héritage solide pour perfectionner la vision thermique en chasse : la première génération de HABROK a démontré le potentiel du tout-en-un. Dans cette nouvelle version, conçue avec les chasseurs, l'observation est plus fluide et stable, le fonctionnement plus intelligent et l'expérience utilisateur encore plus intuitive, pour un prix accessible à tous. La nouvelle génération est arrivée. »

Un équipement ultra performant pour une chasse en toute confiance

Les jumelles HABROK 4K 2.0 ont été conçues pour améliorer les performances là où les chasseurs en ont le plus besoin : la clarté de l'image, la facilité de contrôle et le confort d'utilisation.

Un contrôle total d'une seule main

Chaque amélioration a été pensée pour un usage intuitif à une main, laissant l'autre libre.

La nouvelle molette de mise au point arrière, placée à proximité immédiate de l'oculaire, offre une prise en main proche de celle des jumelles optiques traditionnelles. Le chasseur peut ainsi ajuster rapidement son focus, en un minimum de mouvement.

Un commutateur thermique/numérique inédit permet de jongler rapidement entre les différents canaux de vision : thermique, couleur ou infrarouge. Cette transition fluide constitue un atout majeur en action de chasse où chaque seconde compte.

Une vision plus nette et plus stable

L'algorithme de stabilisation HIKMICRO, associé à un zoom puissant garantit une image stable, sans tremblements ni flous, quel que soit le niveau de grossissement.

Qu'il s'agisse d'une observation de paysage ou d'un plan serré pour identifier une espèce : l'action est toujours parfaitement lisible.

La technologie sans obturateur qui est intégrée au canal thermique (NETD <18 mK) assure un flux d'image sans interruption et un usage silencieux. Plus de risque de manquer votre cible au moment crucial !

Fonctions intelligentes pour des tirs plus précis

Le nouveau système de calcul balistique des HABROK 4K 2.0 fournit une correction instantanée grâce aux mesures du télémètre laser et les paramètres de munitions prédéfinis.

Même les utilisateurs de lunettes de visée traditionnelles peuvent désormais bénéficier d'une assistance de tir avancée, jusqu'ici réservée aux optiques haut de gamme. Les jumelles HABROK 4K 2.0 mettent cette fonctionnalité à la portée de tous les chasseurs.

HABROK 4K 2.0 : l'optique des chasseurs modernes

Pour concevoir les jumelles HABROK 4K 2.0, nous avons pris le meilleur des optiques traditionnelles, puis nous y avons ajouter notre expertise technologique, combiné aux retours d'expérience des chasseurs sur le terrain. Le tout afin d'obtenir un produit dans lesquelles vous pouvez avoir une confiance absolue. Chaque amélioration est une réponse directe aux attentes des chasseurs, car ce sont eux qui utilisent nos équipements au quotidien, par tous les temps. Grâce à eux, les jumelles HABROK 4K 2.0 offrent une expérience unique sur le marché de la vision thermique.

Elles donnent au chasseur la liberté d'explorer, de s'adapter et de maîtriser la nature, en bénéficiant d'une image incomparable.

HIKMICRO ne cherche pas à remplacer les méthodes de chasse traditionnelles, mais à les enrichir : offrir plus de visibilité, plus de confiance et une approche plus intelligente de la chasse.

Au cœur de chaque innovation et de chaque amélioration se trouve notre conviction :

« Trust Your Journey / Faites confiance à votre voyage ».

Les HABROK 4K 2.0 incarnent pleinement cette vision.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=oe2KEhBdxDw

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2822346/HM_92_P.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2822347/HM_72_P.jpg