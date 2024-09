Habyt haalt 40 miljoen euro financiering binnen bij Mars Growth Capital, Liquidity Group en MUFG

Toonaangevend bedrijf in flexibele huisvesting zet wereldwijde expansie voort, met ruimte om de relatie met Liquidity op langere termijn te laten groeien

BERLIJN, 9 Sept. 2024 /PRNewswire/ -- Habyt, 's werelds toonaangevende aanbieder van flexibele woonruimtes, kondigde vandaag de succesvolle afronding aan van een financiering van 40 miljoen euro, geleid door Mars Growth Capital, een joint venture van MUFG en Liquidity Group. Dit nieuwe kapitaal zal een cruciale rol spelen bij de ondersteuning van de ambitieuze expansiestrategie van Habyt, voornamelijk door gerichte overnames gericht op het consolideren van haar leidende positie in belangrijke regio's.

Habyt, opgericht in 2017 in Berlijn, is een van 's werelds beste aanbieders van co-living voor flexibele en handige woonopties, variërend van gedeelde eenheden tot flat-stijl wonen met één slaapkamer, met zowel korte als lange verblijven. De portefeuille van het bedrijf omvat ongeveer 30.000 woonruimtes in meer dan 50 steden over de hele wereld verspreid over drie continenten, waaronder de Verenigde Staten, Europa en Azië.

"Met dit nieuwe kapitaal zijn we goed gepositioneerd om strategische deals na te streven die onze aanwezigheid in belangrijke markten versterken en onze winstgevendheid op lange termijn stimuleren," aldus Luca Bovone, oprichter en CEO van Habyt. "Flexibel wonen is van nature een model dat past bij duurzame financiële groei en dat wereldwijd veelgevraagde oplossingen biedt in stedelijke omgevingen. Bij dit hele proces hebben de snelle uitvoering en gegevensgedreven aanpak van Liquidity Group tijdens de due diligence-fase ons voortdurend verrast."

De recente financiering benadrukt de indrukwekkende jaarlijkse groei van de netto-inkomsten van Habyt en het duidelijke pad naar kasstroompositiviteit, waarbij de onderneming dit jaar winstgevend zou moeten zijn op groepsniveau. Ook de sterke investeerdersbasis bestaande uit de grootste Europese durfkapitaalfondsen, maakt indruk. Het bedrijf wil EBITDA-genererende portefeuilles aan de groep toevoegen en is momenteel in gesprek met meerdere doelgroepen om ten minste één transactie af te sluiten tegen het einde van het jaar.

"Habyt's sterke eenheidseconomie en schaalbare model hebben bewezen een belangrijke verstoorder te zijn binnen de wereldwijde verhuurmarkt," zegt Justin Langen, directeur Europa bij Liquidity Group. "Nu Mars en Liquidity hun aanwezigheid in Duitsland en Europa blijven versterken, kijken we uit naar wat we zien als een langdurig investeringspartnerschap en hopen we een blijvende rol te kunnen spelen in Habyt's streven naar duurzame winstgevendheid."

Te midden van het aanhoudende groeipotentieel in Duitsland en in heel Europa blijft Liquidity zich inzetten om kansen te grijpen in de regio. De transactie, in het kader van Liquidity's Mars Unicorn fonds, getuigt van het sterke engagement van het bedrijf op de Duitse markt en markeert zijn tweede belangrijke deal in het land dit jaar.

Over Habyt

Habyt is wereldwijd het grootste bedrijf op het gebied van flexibel wonen met als missie iedereen overal toegang te geven tot woonruimte. Het bedrijf is opgericht vanuit het simpele idee dat eenvoud het beste is als het gaat om het vinden van een huis. Habyt heeft het huisvestingsproces voor zowel huurders als verhuurders gestandaardiseerd met een digital-first aanpak die toegankelijke oplossingen biedt. Het bedrijf werd in 2017 opgericht door Luca Bovone en is nu wereldwijd actief. Vandaag de dag bestaat het portfolio van Habyt uit meer dan 30.000 eenheden in 50 steden, die elk jaar duizenden klanten ondersteunen. Habyt wordt gesteund door investeerders waaronder Korelya Capital, Capmont, P101, Vorwerk Ventures, Exor, Burda Principal Investments, Norwest, Endeavor Catalyst, HV Capital, Kinnevik, Picus, Mitsubishi Estate en Inveready.

Ga voor meer informatie naar: https://www.habyt.com/

Over Liquidity Group:

Liquidity Group is de toonaangevende AI-gestuurde onderneming voor het beheer van financiële activa ter wereld. Met 2,5 miljard dollar aan activa onder beheer via fondsen gericht op Noord-Amerika, Azië-Pacific, Europa en het Midden-Oosten, is Liquidity Group wereldwijd actief met kantoren in Londen, New York, Singapore, Tel-Aviv, Abu Dhabi en San Francisco. Dankzij de gepatenteerde technologie van het bedrijf op het gebied van machine learning en decision science kan het bedrijf meer kapitaal via meer deals sneller inzetten dan enig ander bedrijf in de geschiedenis van de kapitaalmarkten. Het is daarmee de snelst groeiende aanbieder van krediet- en aandelenfinanciering aan bedrijven in het midden- en eindsegment van de markt. Liquidity Group wordt ondersteund door toonaangevende wereldwijde financiële instellingen, waaronder de grootste bank van Japan, MUFG, Spark Capital en Apollo Asset Management. Ga voor meer informatie naar www.liquiditygroup.com.

Over Mars Growth Capital

MARS Growth Capital, een joint venture van MUFG en Liquidity Group, biedt geavanceerde financieringsoplossingen voor fintech-, SaaS- en e-commercebedrijven in Zuidoost-Azië, de Pacific en Europa. Met behulp van AI en machine learning van Liquidity Group biedt MARS krediet- en aandelenfinanciering van 3 miljoen tot 100 miljoen dollar voor technologiebedrijven in het midden- en eindsegment van de markt en pre-IPO-bedrijven. Ga voor meer informatie naar MarsGrowthCapital.com.

Mediacontact:

Voor Liquidity Group

Prosek Partners

[email protected] 646-818-9051

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2340718/Liquidity_Group_v1_Logo.jpg