Habyt obtient un financement de 40 millions d'euros auprès de Mars Growth Capital, de Liquidity Group et de MUFG

L'entreprise leader dans le domaine du logement flexible poursuit son expansion mondiale et dispose d'une marge de manœuvre pour développer ses relations avec Liquidity à plus long terme.

BERLIN, 9 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Habyt, le premier fournisseur mondial d'espaces de vie flexibles, a annoncé aujourd'hui la clôture réussie d'un financement de 40 millions d'euros, mené par Mars Growth Capital, une coentreprise de MUFG et Liquidity Group. Ce nouveau capital sera essentiel pour soutenir l'ambitieuse stratégie d'expansion de Habyt, principalement par le biais d'acquisitions ciblées visant à consolider sa position de leader dans des régions clés.

Fondé à Berlin en 2017, Habyt est l'un des plus importants fournisseurs de colocation au monde pour des options de vie flexibles et pratiques allant des unités partagées à la vie en appartement d'une seule chambre, y compris les courts et longs séjours. Le portefeuille de la société comprend environ 30 000 espaces résidentiels dans plus de 50 villes du monde sur trois continents : États-Unis, Europe et Asie.

« Grâce à ce nouveau capital, nous sommes bien placés pour réaliser des opérations stratégiques qui renforceront notre présence sur des marchés clés et favoriseront notre rentabilité à long terme », a déclaré Luca Bovone, fondateur et PDG de Habyt. « L'habitat flexible est naturellement un modèle qui s'aligne sur la croissance financière durable, offrant des solutions à forte demande dans les environnements urbains du monde entier. Tout au long de ce processus, nous avons été continuellement impressionnés par la rapidité d'exécution et l'approche fondée sur les données du Liquidity Group au cours de la phase de due diligence ».

Le récent financement souligne l'impressionnante croissance annuelle des produits nets de Habyt et sa trajectoire claire vers un flux de trésorerie positif, qui devrait atteindre la rentabilité au niveau du groupe cette année, ainsi que sa solide base d'investisseurs composée des plus grands investisseurs en capital-risque d'Europe. La société cherche également à ajouter au groupe des portefeuilles générateurs d'EBITDA et est actuellement en discussion avec plusieurs cibles afin de conclure au moins une transaction d'ici la fin de l'année.

« La forte rentabilité des unités et le modèle évolutif de Habyt se sont révélés être un élément perturbateur majeur sur le marché mondial de la location », a déclaré Justin Langen, directeur pour l'Europe au sein du groupe Liquidity. « Alors que Mars et Liquidity continuent de renforcer leur présence en Allemagne et dans toute l'Europe, nous nous réjouissons d'entamer ce que nous considérons comme un partenariat d'investissement à long terme et espérons jouer un rôle permanent dans les efforts déployés par Habyt pour atteindre une rentabilité durable. »

Compte tenu du potentiel de croissance actuel en Allemagne et dans l'ensemble de l'Europe, Liquidity reste déterminée à saisir les opportunités qui se présentent dans la région. Cette transaction, réalisée dans le cadre du fonds Mars Unicorn de Liquidity, souligne l'engagement fort de la société sur le marché allemand et constitue sa deuxième opération d'envergure dans le pays cette année.

À propos de Habyt

Habyt est la plus grande entreprise mondiale de logements flexibles dont la mission est de fournir un accès au logement partout, pour tout le monde. L'entreprise a été fondée sur l'idée simple que la simplicité est la meilleure façon de trouver un logement. Habyt a normalisé le processus de logement pour les locataires et les propriétaires grâce à une approche numérique qui fournit des solutions accessibles. L'entreprise a été fondée en 2017 par Luca Bovone, et opère désormais à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, le portefeuille de Habyt compte plus de 30 000 unités réparties dans 50 villes, ce qui permet de répondre aux besoins de milliers de clients chaque année. Habyt est soutenu par des investisseurs tels que Korelya Capital, Capmont, P101, Vorwerk Ventures, Exor, Burda Principal Investments, Norwest, Endeavor Catalyst, HV Capital, Kinnevik, Picus, Mitsubishi Estate et Inveready.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter : https://www.habyt.com/

À propos du groupe Liquidity :

Liquidity Group est la première société de gestion d'actifs financiers axée sur l'IA et la technologie dans le monde. Avec 2,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion répartis entre des fonds axés sur l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique, l'Europe et le Moyen-Orient, Liquidity Group est présent dans le monde entier et possède des bureaux à Londres, New York, Singapour, Tel-Aviv, Abu Dhabi et San Francisco. La technologie brevetée d'apprentissage automatique et de science décisionnelle de l'entreprise lui permet de déployer plus de capitaux à travers plus de transactions et plus rapidement que toute autre entreprise dans l'histoire des marchés de capitaux, ce qui en fait le fournisseur de crédit et de financement par actions à la croissance la plus rapide pour les entreprises du marché intermédiaire et en phase finale. Liquidity Group est soutenu par des institutions financières internationales de premier plan, notamment , la plus grande banque japonaise , MUFG, Spark Capital et Apollo Asset Management. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.liquiditygroup.com.

À propos de Mars Growth Capital

MARS Growth Capital, une coentreprise de MUFG et Liquidity Group, fournit des solutions de financement avancées aux entreprises fintech, SaaS et de commerce électronique en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique et en Europe. En utilisant l'IA et l'apprentissage automatique de Liquidity Group, MARS offre des financements de crédit et de capitaux propres allant de 3 millions de dollars à 100 millions de dollars pour les entreprises technologiques du marché intermédiaire, en phase finale et avant l'introduction en bourse. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site MarsGrowthCapital.com.

