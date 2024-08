Hachette Book Group se enorgullece de patrocinar la primera Conferencia de Narradores del Festival del Libro Kidlit los días 13 y 14 de septiembre en la ciudad de Nueva York, dando inicio al Mes de la Herencia Hispana

El evento histórico será la reunión nacional más grande, en persona, de escritores, ilustradores, editores y agentes literarios latinos para libros infantiles y adultos hasta la fecha

NUEVA YORK, 22 de agosto de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hachette Book Group se enorgullece en patrocinar la primera Conferencia de Cuentacuentos Latinx Kidlit Book Festival (LKBF) que se celebrará del 13 al 14 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Este evento marca el comienzo de las festividades anuales del Mes de la Herencia Hispana/Latinx de Hachette Book Group, ya que la compañía celebra la rica cultura, las contribuciones significativas y la profunda influencia de la comunidad hispana y latina.

"La LKBF Latinx Storytellers Conference es un evento innovador que destaca el talento rico y diverso dentro de la comunidad latina", dijo Carrie Bloxson, vicepresidenta sénior de Cultura y Diversidad, Equidad e Inclusión de Hachette Book Group. "Estamos encantados de apoyar esta iniciativa y esperamos las increíbles historias y voces que se compartirán, fomentando una mayor inclusión y representación en el mundo literario".

Los asistentes a la conferencia tienen la emocionante oportunidad de escuchar a un panel de autores galardonados y de gran éxito de ventas de Hachette, que incluye a: Esmeralda Santiago, ícono literario y autora de las innovadoras memorias When I was Puerto Rican; Jaquira Díaz, autora de Ordinary Girls; y Alejandra Campoverdi, autora de las memorias First Gen y ex ayudante del presidente Obama. El panel será presentado por los líderes del equipo del Grupo de Recursos para Empleados Latinx de Hachette, Julie Hernández y Jennifer Gray. Los participantes también disfrutarán de clases magistrales de manualidades, sesiones de desarrollo profesional y un almuerzo dinámico y una sesión de aprendizaje dirigida por el personal de Hachette.

"Al igual que cuando lanzamos el Latinx KidLit Book Festival con el objetivo de acercar el trabajo de los creadores latinos a más lectores y educadores, esperamos que esta conferencia ayude a más escritores e ilustradores latinos a convertirse en narradores publicados con éxito", dijo Mayra Cuevas, cofundadora de la Latinx Storytellers Conference con Alex Villasante.

Únete a la exclusiva conferencia editorial intensiva de dos días registrándote aquí. Todas las ganancias de la conferencia beneficiarán los programas del Latinx KidLit Book Festival.

